咬牙跳更高3／細節又細節！張艾嘉給了一把鑰匙 陳澤耀：蹲下去才有可能跳得高

在回馬來西亞陪妻待產之前，陳澤耀在紐西蘭拍戲、來台灣宣傳，他說：「現在飛一趟，只要氣流稍微不穩定，都會怕，就覺得說，不要這樣，我還要回去照顧家人。」

演過《富都青年》的無國籍非法移工後，陳澤耀對外籍移工更有同理心，但可能也因此被騙。對方說他母親過世了，需要錢回到孟加拉。雖然看似是被騙了，但陳澤耀說：「我有他的資料。我相信他可能會還，就是自己的處境有點困難啦，暫時沒有辦法還5萬元啦。」心有善念，因為他看到別人可能處於蹲下去的低谷。

氣場瞬息萬變 陳澤耀

1991年3月3日生。以男子組合「東于哲」出道，以電影《分貝人生》獲得第20屆上海國際電影節亞洲新人獎最佳男演員、電影《富都青年》入圍第60屆金馬獎最佳男配角。新作為劇集《監所男子囚生記》，於愛奇藝國際版、台灣大哥大MyVideo播出全劇。每週日晚間 8 點於八大戲劇台、12月14日起每週日晚間10點於台視播出。

陳澤耀18歲時開始主演馬來西亞的偶像劇，然後與郭曉東組成「東于哲」組合，到台灣四年，卻歷經唱片公司內部問題無法發片。馬來西亞的家人覺得他可以來台灣發展很好，陳澤耀卻想起年少的自己在台灣，一個人關在宿舍裡面失意，對著三面牆，也不敢向別人或家人說什麼。 回到馬來西亞，又因經紀合約問題無法工作。陳澤耀說：「像漂浮在大海，你抓不到浮木的感覺。」那時他大概23、24歲，即使他現在依然是一個陽光外露的人，但那曾經的黑暗，成了他的某種組成，使得他能懂得更多自我經驗外的事。

陳澤耀與太太雲鎂鑫都愛運動，結婚四年，上月底迎來期盼已久的女兒。（翻攝自陳澤耀臉書）

陳澤耀又回到演員身分。從邊邊角角的角色演起，新加坡的前輩演員教了他怎麼走位、看燈光位置。主演電影時，他和張艾嘉在《分貝人生》演母子，那個角色，陳澤耀是修摩托車的工人，一人得照顧精神疾病的媽媽、年幼妹妹，是一個悲哀卻未完全失去希望的故事。 陳澤耀的個性開朗單純。他記得，第一天碰面還在讀本時，張艾嘉要他過去，問他在戲裡面的角色是做什麼工作，陳澤耀回答修摩托車。他回憶：「張姐聽完，握起我的手，說我的手太乾淨，手要弄髒一點，她說你修車，手怎麼會那麼乾淨，要請化妝老師幫我弄一下。」 「後來才知道這都是細節，這就是你在為一個角色做準備的時候，不僅是內心，你的外在也要讓別人相信。」從那時起，陳澤耀開始知道觀察人的重要性了，「觀察的能力，真的被張姐給影響，然後敲醒了一下，她像是給了我一把鑰匙，我要慢慢去解鎖⋯」

陳澤耀剛開始演電影時，在《分貝人生》時有張艾嘉敲他一下，讓他知道開始了解觀察的重要性。（穀得電影提供）

34歲的他，回頭看看那個被境遇與合約困住的自己，其實也解鎖了順境、逆境的不同視角，「真的是一件好事，就讓自己蹲下去，可能有機會跳得更高。」

場邊側記

演過無國籍的非法移工後，陳澤耀對外籍移工更有同理心，但也因此被騙。對方說他母親過世了，需要錢回到孟加拉。雖然看似是被騙了，但陳澤耀說：「我有他的資料。我相信他可能會還，就是自己的處境有點困難啦，暫時沒有辦法還5萬元啦。」心有善念，因為他看到別人可能處於蹲下去的低谷。

