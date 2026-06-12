咱家事不用來插手！陸委會再藉座談會譴責中方破壞現狀 強勢驅離騷擾船舶維護國家主權漁權

▲海巡署巡防艇對應拒止驅離中國海警船。

【記者 張達威／台北 報導】大陸委員會沈有忠副主任委員昨（11）日出席東海大學「台灣沒有『獨立』問題，只有『被統一』問題」座談會，針對近期兩岸局勢，特別是中共在我東部海域實施新形態「灰帶襲擾」作為，嚴正表達我方立場。沈副主委強調，中共藉機擴大海上衝突與襲擾，企圖改變現狀、破壞區域穩定，其作為不僅引發國際反感，派遣之挑釁船隻亦均遭我海巡署採取併航監控及強勢驅離。

沈副主委於致詞中指出，中共近期在我東部海域實施所謂「專項執法」，並透過媒體散布「牢牢圍住台灣」、「結束掃測行動」等言論，純屬自說自話與自欺欺人的謊言。事實上，中共是企圖藉由台、日、菲經濟海域談判事項，擴大灰帶衝突。而派遣公務船舶入侵我經濟水域，甚至騷擾他國商船的野蠻行徑，不僅沒有法律依據，更公然挑戰我國內法及聯合國海洋法公約等國際法規範。對於此等破壞現狀、成為區域穩定「麻煩製造者」的作為，我方予以嚴厲譴責，並呼籲中共應立即停止蠻橫行徑。

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沈副主委重申，我東部海域與大陸礁層之談判，為中華民國、日本與菲律賓三方之議題，與中華人民共和國沒有任何關係。我國依國際法與海洋法享有的主權權利不容質疑，台灣將繼續與日本和菲律賓諮商溝通，我國主權與漁權絕不會受到日菲談判的影響。中共應認知到，日菲近期建立之「全方面戰略伙伴關係」，正是為了因應中共武力擴張的威脅，及不間斷的擴大衝突行徑，完全是橫蠻無理、不負責任的霸凌行為。

沈副主委進一步說明，維持台海和平穩定的現狀，是我政府處理兩岸問題的一貫原則，這不僅是台灣主流民意，亦是全球民主國家的共同利益與目標。陸委會呼籲中共勿漠視台灣民意與挑戰全球民主國家利益，應正視中華民國客觀存在的事實，與我民選政府溝通對話，放棄以武力脅迫等不負責任的方式破壞現狀。

沈副主委最後強調，台灣沒有獨立的問題，只有面對被威權統一的脅迫和壓力。在中共施壓下，絕不應迎合其「一中敘事」，若試圖以妥協的方式來包裝和平，也絕對不會是穩定與可靠的和平。唯有憑藉實力捍衛主權，基於主權確保和平，這樣的和平才是可靠也才能永續。呼籲國人不分黨派、團結一致，與政府共同捍衛國家主權，堅定守護自由民主的生活方式。（照片海巡署提供）