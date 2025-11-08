咱的好厝邊 臺南市民學苑用學習拉近里社區距離





臺南市政府民政局為推動里社區活動中心市民學苑學員相互交流及經驗分享，8日於東山國小文教活動中心舉辦「2025咱學習的好所在-里社區活動中心市民學苑成果展」。本次活動匯集各區學員的學習成果，現場不僅有活力四射的動態表演，更有精緻豐富的靜態創作，展現市民朋友豐沛的學習熱情與創造力。

市長黃偉哲表示，市府積極活化社區公共空間，讓里社區活動中心不僅是休憩場域，更是連結在地情感與推動終身學習的重要平台。期待未來各區能持續合作，共同為市民謀取最大福祉。

廣告 廣告

活動以「灑舞部岸原舞團」充滿力與美的「薰陶呈趣」開場，馬上炒熱現場氣氛，各區學員也輪番上台，展現三個月的學習成果；安南區塩田里的長輩們舞動太鼓，氣勢磅礴；下營區下營里則用大正琴彈奏出優美旋律；新化區崙頂里響亮的薩克斯風聲，更是吸引所有目光，以及關廟區五甲里、安平區華平里、育平里、將軍區西華社區、仁德區仁義社區、七股區樹林里、新市區三舍里、後壁區新嘉里及安定區中榮里等地學員帶來的精采動態演出，贏得現場滿堂喝采。

除了精彩的表演，現場還有超吸睛的靜態作品展覽。禪繞畫、精油香氛、環保工藝等40項展品，件件都讓人驚嘆。此外，歸仁區八甲里的手工編織手繩，以及南區鹽埕里的鹽燈製作，讓大家可以親手體驗，把實用小物帶回家，許多人玩得意猶未盡，直呼明年還要再來。

民政局長姜淋煌說，活動中心是社區營造的核心據點，民政局將持續透過「才藝嘉年華」與「市民學苑」等重點活動，活絡活動中心的使用，提升市民的藝文體驗。期許更多市民朋友能善用這些空間，讓活動中心不只是活動中心，更是大家的好厝邊。

更多新聞推薦

● 東北季風與颱風外圍環流共伴效應 新北呼籲勿上山及水域活動