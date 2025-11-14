咱的根咱的未來永遠站鬥陣！陳亭妃公布第二支競選影片 農漁民最信任的市長候選人

民進黨立委陳亭妃今日公布第二支競選影片，以「咱的根，咱的未來，永遠站鬥陣」為主題，展現她長年關心農漁民、深耕基層的真實行動。 圖：陳亭妃服務處提供

[Newtalk新聞] 民進黨立委陳亭妃今（14）日公布第二支競選影片，以「咱的根，咱的未來，永遠站鬥陣」為主題，展現她長年關心農漁民、深耕基層的真實行動。

影片開場以溫暖的旁白訴說：「咱的根，咱的未來，咱永遠站鬥陣。」鏡頭中陳亭妃走入果園，與農民話家常、關心氣候變化對農作物的影響，畫面樸實卻動人。

陳亭妃表示，每到颱風來臨，她就特別擔心。常常最讓她心疼的畫面，是滿地的落果、受損的魚塭。災損發生後，很多辛苦的農民、漁民不知道該怎麼申請補助，或是手邊資料不齊全。「靠天吃飯真的很辛苦，姊姊市長要做的，就是讓這些人有依靠，讓他們知道，有人會站在他們身邊。」

她指出，氣候變遷讓農漁民面臨越來越多挑戰，颱風、豪雨、乾旱都可能讓辛苦一整年的成果毀於一旦。「當農損、魚損發生時，農漁民朋友第一個想到的常常是亭妃，這就是一種信任，因為他們知道亭妃會馬上出現、會幫忙爭取補助、會替大家發聲。」

陳亭妃進一步表示，無論寒害、旱災還是豪雨，只要農漁民有難，她一定第一時間進入災區、協助申請補助、要求中央盡快啟動救助機制，「因為我知道，農民、漁民沒辦法等，政府應該是他們的靠山，不是讓他們自己扛。」

影片最後的畫面是陳亭妃和農民站在一起。陳亭妃強調，這支影片不是文宣，而是真實記錄她二十多年來在地方與鄉親站在一起的故事。

陳亭妃表示：「我是台南女兒，更是一個知道土地辛苦的人。未來若有機會帶領台南，我一定會建置農漁災損申報sop，以及建構完整冷鏈系統，讓農漁民安心，讓他們感到驕傲。」

