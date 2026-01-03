咱經濟成長贏過「歹厝邊」 賴清德酸立委不審預算：正經工作不做

總統賴清德 資料照片：高逸帆／攝

[Newtalk新聞] 總統賴清德今（3）日表示，台灣去年經濟成長率7.37%，亞洲四小龍第一，也贏過日美歐，還贏過「隔壁」，咱那個「歹厝邊」。他今年編了1200多億元長照3.0，但「還吊在天上」，他拜託民眾，「要是你有認識立法院立委，跟他講一下，不看僧面看佛面，看大家國家主人的立場、面子，應該要來審查了。若工作沒做，就說正經工作不做，那國家沒辦法繼續進步」。

賴清德今日下午在黨公職陪同下前往「洲美三王宮」參香祈福。

賴清德致詞時表示，輝達公司要來北士科投資，「這個過程當中碰到一些問題，咱中央也是出手來協助台南市政.....啊，台北市政府來解決各種問題，現在已經確定了」，NVIDIA那個全世界第一大公司要來這北士科，對士林北投是很大福音，咱的小孩就不用去太遠的地方上班。

賴清德也說，去年咱的總體經濟表現不錯，成長率來到7.37%，「亞洲四小龍第一名，也贏過日本、美國、歐洲，也贏過「隔壁」咧，你知不知道？齁齁，我講「隔壁」大家知道啦。齁齁齁齁齁，咱那個「歹厝邊」，它經濟，國際預測差不多4%多，已經差台灣一段距離了」。

賴清德說，咱國民平均所得已經快到4萬美金，股市要29000多點。表示大家打拼、經濟越來越進步。現在最重視的就是中小企業，這要幫忙、關心，幫它們用人工智慧，走向淨零低碳排放，要幫它們找市場，美國、東南亞或其他市場。對於資金也要幫忙，銀行要借錢，必要時政府補助利息。

最後，賴清德也提到他要推動的長照計畫說，阿扁總統時代，行政院有通過十年的長照計畫，但是比較可惜馬英九八年，長照1.0做得不夠，一年才用50億元，全國那麼多人，長照據點才720個點，服務員薪水不到3萬元。

賴清德說，蔡英文上任大力推動，現在全台灣已經15000多個長照據點，超過10萬個長照服務員，一年經費，蔡總統交給他時是800多億元，去年編900多億元要照顧長輩，今年編1200多億元，要做長照3.0。

但賴清德說，長照3.0做得比較周全，中間約200多億元，預算沒過是沒辦法用。「我的長照3.0還吊在天上，我有這個心，我背景是醫生，我希望發揮我醫療專業」。「但現在中央政府總預算，沒過就沒法度。我在這裡，簡單啦，利用這個機會，看到大家很歡喜，我向大家做一個國政報告，希望大家支持，要是你有認識立法院立委，跟他講一下，不看僧面看佛面，看大家國家主人的立場、面子，應該要來審查了。若工作沒做，就說正經工作不做，那國家沒辦法繼續進步，經濟沒辦法繼續發展」。

