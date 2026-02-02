咳不停是感冒還沒好？醫盤點「5種偽裝病」像感冒：超過2週快就醫

近日氣溫驟降，加上空氣品質不穩定，隨著呼吸道防禦力下降，容易增加感冒、肺結核、肺炎等呼吸道疾病風險。醫師表示，低溫與空污（PM2.5）是冬季的健康殺手，尤其是長輩與慢性肺病病人，若將肺炎或肺結核誤認為普通感冒，恐延誤治療導致住院，甚至出現生命危險。







呼吸道疾病激增3原因



大千綜合醫院胸腔內科醫師林孟賢指出，冬季呼吸道疾病明顯增加，主要與溫差劇烈變化、寒冷乾燥的空氣，以及PM2.5空氣污染等3大因素有關，不僅容易引發感冒、流感、肺炎，也可能使慢性阻塞性肺病（Chronic obstructive pulmonary disease，COPD）、氣喘或肺結核等疾病惡化。

此外，流感病毒會破壞呼吸道的防禦機制，使氣管收縮、纖毛功能下降，導致咳嗽加劇、痰液變得濃稠不易咳出。對原本就有慢性肺病的族群而言，呼吸困難惡化的風險更高，住院率與重症風險也隨之上升。





5大常見呼吸道疾病



林孟賢指出，許多呼吸道疾病在初期症狀輕微，容易與一般感冒混淆，民眾需特別留意並判斷症狀，避免延誤治療。若出現咳嗽持續超過2～3週仍未改善、呼吸困難、胸痛，或高燒不退等情況，應儘速就醫檢查，及早診斷治療才能避免病情惡化。

以下為常見的呼吸道疾病症狀：

感冒／流感： 咳嗽、喉嚨痛、鼻塞、流鼻涕、頭痛、發燒

肺結核： 持續咳嗽、發燒、夜間盜汗、體重下降、食慾不振

肺炎： 咳嗽、發燒、胸痛、呼吸困難

慢性阻塞性肺疾病： 持續咳嗽、咳痰、呼吸困難

氣喘：咳嗽、喘息、胸悶、呼吸困難





需做好冬季防護措施



林孟賢呼籲，隨著天氣變冷，民眾需做好冬季防護措施，例如注意防寒保暖、按時服藥、外出配戴口罩、空污嚴重時減少外出並使用空氣清淨機、維持良好衛生習慣與規律作息。此外，慢性肺病病人更應定期回診追蹤。

最重要的是，高風險族群應施打3大疫苗，包括肺炎鏈球菌疫苗、流感疫苗及最新病毒株的新冠疫苗，助於提升免疫保護力，降低重症與併發症風險，安心度過寒冷冬季。

