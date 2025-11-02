咳不停、喉嚨乾！中醫秋燥這樣養 專家教你3招「養肺潤燥」
秋意漸濃，天氣轉涼卻伴隨惱人乾咳、喉嚨癢，這可能是秋燥引起。在中醫觀點中，肺最為嬌嫩，秋季乾燥易傷肺氣，此時若不加注意，恐引發「燥咳」等不適。營養師傳授3大養生對策，其中梨子、銀耳、胡蘿蔔更是抗燥潤肺的聖品。
秋燥襲擊 為何換季容易「咳不停、喉嚨癢」？
西園醫院營養科表示，隨著秋天到來，天氣轉涼、空氣變得乾燥，許多人會出現咳嗽、喉嚨癢、皮膚乾裂等不適症狀，這正是中醫常提到的「秋燥」。在中醫觀點裡，肺部被視為最嬌嫩的器官，特別容易受到秋季乾燥氣候的傷害，刺激呼吸道黏膜，進而引發惱人的「燥咳」。
常見的燥咳症狀包括，喉嚨發癢、乾咳且痰量極少或痰液黏稠難以咳出，甚至可能伴隨嘴唇乾裂的現象。此時，透過正確的飲食來滋養肺部、對抗乾燥，顯得尤為關鍵。
第一招 養肺潤燥飲食祕訣大公開
西園醫院營養科建議，可以從補水、忌口和滋潤三方面著手：
補水抗燥：每日飲水量應足夠。建議每公斤體重每日攝取30～35毫升的水。以60公斤的人為例，每天應攝取1800～2100毫升的水，可預防燥咳和嘴唇乾裂。
避免上火食物：應盡量避免攝取辛辣、油炸、熱性水果和過甜的食物。例如辣椒、薑、蔥、當歸鴨、榴槤、芒果等熱性食材，以及蛋糕、餅乾、含糖飲料等甜食，都容易加重體內燥熱，不利於潤肺。
補充滋陰潤肺食材：多攝取富含水分與具有滋陰潤肺功效的食材。例如：梨子、蓮子、銀耳、蓮藕、胡蘿蔔、黑木耳、枸杞、豆漿、牛奶等。
梨子： 汁多味甜，被視為秋季抗燥止咳的佳品，能滋潤肺部。
銀耳： 富含植物性膠質，不僅能滋陰養顏，對於皮膚乾燥也有良好的幫助。
胡蘿蔔： 除了潤肺，還有健脾的功效。
第二招 早睡早起好作息
西園醫院營養科提到，除了飲食，調整生活作息對於應對秋燥也至關重要。秋季的特點是白天縮短、夜晚拉長，這正是中醫所說「早睡早起」的養生最佳時機。
早睡早起有助於身體順應自然界陰陽轉化的規律，讓身體得到充分的休息與調節。良好的作息能幫助身體儲備能量，為接下來的寒冬做好準備。
第三招 運動強心肺
面對換季，適度的運動能有效提升身體的抵抗力。秋季建議從事一些溫和的戶外運動，既能鍛鍊身體，又不會過度消耗體力。
推薦的運動包括，健走、慢跑、騎腳踏車、爬山等。這些運動有助於強化心肺功能，提高整體免疫力，從而減少換季時期感冒、咳嗽等呼吸道疾病的發生機會。
三管齊下健康迎冬
西園醫院營養科提醒，面對即將來臨的秋季，把握飲食、作息、運動這三方面，是維持健康的關鍵。適當潤肺抗燥，避開容易上火的食物，搭配規律作息並培養溫和的運動習慣，不但能有效避免咳嗽反覆發作，還能為身體儲備更好的免疫力。這樣，就能安穩度過秋季，健康迎接寒冷的冬天。
