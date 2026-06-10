咳到「嗨」起來？65歲婦吃止咳藥竟誘發躁症 醫提醒注意1成分：影響神經系統

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止咳藥竟可能讓人「越喝越亢奮」？一名65歲的婦人，平時性格溫和穩重，近期因感冒出現嚴重咳嗽，除了服用診所開立的感冒藥，也自行在藥局購買止咳藥水飲用。短短兩天內，婦人竟性格大變，不僅整晚不睡覺瘋狂做家事，還不斷打電話給親友「環炮式」聊天，感覺自己充滿正能量、準備創業。

家人一度以為她「中邪」或受了什麼刺激，趕緊帶她就醫。身心科醫師周伯翰診斷發現，可能是感冒藥中的常見成分「右美沙芬」（Dextromethorphan）所誘發的藥物性輕躁症。

突如其來的「亢奮」 竟是止咳藥惹的禍

周伯翰身心醫學診所院長周伯翰分享，該女士到門診時精神抖擻、語速極快，滔滔不絕。家屬表示，她已經連續三天幾乎沒有闔眼，卻毫無倦意，簡直像勁量電池一樣。

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經詳細詢問病史與用藥紀錄後發現，該女士為了緩解久咳不癒，除了醫師開立的感冒藥外，還自行去藥局購買服用止咳藥水，劑量已經超過建議標準，加上其家族中有身心科病史，使其體質對該成分較為敏感，才引發了這場驚魂記。

「當一個人突然變得過度有活力、睡眠需求下降、講話停不下來，就要警覺不只是情緒問題，很有可能是神經系統被影響」周伯翰醫師表示。

（圖／Pexels）

（圖／Pexels）

醫學原理解析：為什麼止咳藥會讓人「變了一個人」？

周伯翰醫師指出，右美沙芬（Dextromethorphan, DXM）是目前市面上常見的非處方止咳藥成分之一，經醫師處方下，臨床上安全性高，但若服用過量，或與某些藥物（如特定抗憂鬱劑）產生交互作用，便可能影響大腦神經傳導物質。

周伯翰醫師進一步解釋，目前根據醫學文獻，右美沙芬在特定條件下，導致的情緒欣快感，可能有三個機轉：

1. 血清素風暴：右美沙芬會抑制提升某些血清素藥物的濃度。若患者本身體質敏感，或同時服用其他影響血清素的藥物，可能導致血清素濃度過高，進而引發「血清素症候群」，表現出情緒亢奮、幻覺、心跳過快及躁動。

2. 拮抗NMDA受體：在高劑量下，它會拮抗大腦中的NMDA受體，因此有產生抗憂鬱的效果。

3. 高度的Sigma-1受體親和力：活化此受體可以改善線粒體功能、減少神經發炎，並增強抗焦慮與抗憂鬱的效果

周伯翰也補充，該成分近年亦被應用於特定抗憂鬱藥物，但需在嚴謹醫療監控下使用，與一般自行服用情境截然不同。

及早辨識可逆轉 停藥一週恢復正常

「這類案例在臨床上並不常見，但對特定族群卻具備風險。」周伯翰醫師強調，該女士的情況屬於「藥物誘發之躁期發作」，是具有可逆性的，關鍵在及早辨識。該女士停用含該成分之藥物並給予適當的神經穩定劑治療，一週內便恢復了往日的平靜，睡眠也回歸正常。

文章授權：名日文化／周伯翰身心醫學診所 周伯翰醫師

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