咳嗽不能吃香蕉是真的！醫提醒2類人要注意 揭「老祖宗智慧」不容忽視

咳嗽不能吃香蕉是真的！兒科醫師徐嘉賢提醒，本身有過敏體質、哮喘或異膚的人要特別注意。示意圖／取自pixabay

在感冒咳嗽期間，許多人都會聽到長輩提醒「這個不能吃、那個會加重咳嗽」，事實上，確實有不少水果因性質偏寒、酸度高或容易刺激呼吸道，被認為不利於感冒恢復，例如：西瓜、芒果、柳丁等。不過，你是否也聽過坊間流傳「吃香蕉會咳嗽」？對此，兒科醫師徐嘉賢近日證實「是真的！」並提醒過敏體質、哮喘或異膚患者尤其要小心。

徐嘉賢醫師在臉書談及，古早遺留下來的一個觀念「吃香蕉會咳嗽」、「感冒不要吃香蕉，咳嗽會更厲害」，他坦言，老實說，他之前也疑惑「是真的嗎？」結果最近仔細查了一下，還真的有些道理！

廣告 廣告

徐嘉賢醫師表示，從免疫學的觀點來看，香蕉含有幾種蛋白質過敏原（例如：Mus a 1、Mus a 2、Mus a 3等），部分本身有過敏體質、哮喘或異位性皮膚炎的人，可能在吃香蕉後引起過敏反應，出現咳嗽，喉嚨癢癢的，甚至口腔過敏症候群（OAS）。

他進一步解釋，「過敏交叉反應」即香蕉與花粉、乳膠過敏有交叉反應，這代表部分對花粉、乳膠過敏的人，吃了香蕉後，可能因交叉反應而出現咳嗽，但對一般人而言，吃香蕉並不會引起咳嗽。

徐嘉賢醫師認為，若是吃香蕉會咳嗽，很可能代表你是對香蕉的蛋白過敏，或者你其實對花粉或乳膠過敏，因而產生的交叉反應，他也強調「並不是每個人吃了香蕉都會咳嗽，老祖宗的智慧，真的不能夠完全忽視。」



回到原文

更多鏡報報導

吃半輩子沒看過薑母鴨賣白飯！連老闆都發誓「全台沒半間」 老饕5字曝原因

交友軟體99%台女都列「1條件」！工程師揭背後含意：其實就是找長期飯票

台南夜市買帝王蟹肉棒卻失望！日本人吃一口嘆「被騙了」 網揪2字反駁：很難搞