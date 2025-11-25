咳嗽不能吃香蕉是真的！醫提醒2類人要注意 揭「老祖宗智慧」不容忽視
在感冒咳嗽期間，許多人都會聽到長輩提醒「這個不能吃、那個會加重咳嗽」，事實上，確實有不少水果因性質偏寒、酸度高或容易刺激呼吸道，被認為不利於感冒恢復，例如：西瓜、芒果、柳丁等。不過，你是否也聽過坊間流傳「吃香蕉會咳嗽」？對此，兒科醫師徐嘉賢近日證實「是真的！」並提醒過敏體質、哮喘或異膚患者尤其要小心。
徐嘉賢醫師在臉書談及，古早遺留下來的一個觀念「吃香蕉會咳嗽」、「感冒不要吃香蕉，咳嗽會更厲害」，他坦言，老實說，他之前也疑惑「是真的嗎？」結果最近仔細查了一下，還真的有些道理！
徐嘉賢醫師表示，從免疫學的觀點來看，香蕉含有幾種蛋白質過敏原（例如：Mus a 1、Mus a 2、Mus a 3等），部分本身有過敏體質、哮喘或異位性皮膚炎的人，可能在吃香蕉後引起過敏反應，出現咳嗽，喉嚨癢癢的，甚至口腔過敏症候群（OAS）。
他進一步解釋，「過敏交叉反應」即香蕉與花粉、乳膠過敏有交叉反應，這代表部分對花粉、乳膠過敏的人，吃了香蕉後，可能因交叉反應而出現咳嗽，但對一般人而言，吃香蕉並不會引起咳嗽。
徐嘉賢醫師認為，若是吃香蕉會咳嗽，很可能代表你是對香蕉的蛋白過敏，或者你其實對花粉或乳膠過敏，因而產生的交叉反應，他也強調「並不是每個人吃了香蕉都會咳嗽，老祖宗的智慧，真的不能夠完全忽視。」
更多鏡報報導
吃半輩子沒看過薑母鴨賣白飯！連老闆都發誓「全台沒半間」 老饕5字曝原因
交友軟體99%台女都列「1條件」！工程師揭背後含意：其實就是找長期飯票
台南夜市買帝王蟹肉棒卻失望！日本人吃一口嘆「被騙了」 網揪2字反駁：很難搞
其他人也在看
罹罕病靠「輸液續命」嚴重骨鬆 25歲女申請安樂死：讓我走吧
《紐約郵報》（New York Post）報導，荷蘭自童年起便反覆進出醫院，長期受慢性疼痛、噁心及持續嘔吐困擾。醫師多年來無法確診，使她的病情在青少年時期急速惡化。她最終被診斷為「自體免疫性交感神經節病變」，這是一種罕見疾病，患者的免疫系統會攻擊控制呼吸、心跳、腸胃等...CTWANT ・ 1 天前
東南亞尋歡「打炮團」爆HIV感染 篩檢後又1人中鏢
台灣愛滋病毒（HIV）感染人數持續攀升，醫界對年輕族群感染率上升感到憂心。日前一群由香港、台灣人組成的「打炮團」因成員確診HIV而集體求診，最終另有一人確認感染。中天新聞網 ・ 53 分鐘前
女嬰臀部掛16公分腫瘤！竟是罕見「先天性尾骶骨畸胎瘤」 驚人畫面曝光
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導台中一名產婦在生產時驚見女嬰臀部掛著一顆直徑16公分的巨大腫瘤，經檢查確認為罕見的「先天性尾骶骨畸胎瘤」。這顆腫...FTNN新聞網 ・ 1 天前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 4 天前
母胎中長腫瘤10週長四倍 女嬰竟帶著16公分「大球」出生
好醫師新聞網記者王志成／台中報導 圖：：女嬰出生臀部長了尾骶骨畸胎瘤，經手術後已恢復正常／澄清醫院提供 女嬰出生時，臀部宛如帶著一個直徑16公分「大球」，澄清醫院中港院區小兒外科主好醫師新聞網 ・ 1 天前
慢性發炎恐致癌！醫推「多吃4類抗炎食物」 不讓癌細胞長大
若想遠離癌症，應從飲食著手。營養醫學醫師劉博仁指出，癌症並非突然發生，而是長年慢性發炎、老化加速所累積的結果，身體長期處於慢性發炎，會提高癌症發生率，建議日常多攝取「橄欖油、多酚、Omega-3、大量膳食纖維」，有助於降低多種癌症風險。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
50歲男吃火鍋蔬菜血壓暴衝 醫：蔬菜先過水再吃
隨著天氣轉涼，火鍋季節來臨，一名50歲高血壓男子案例，因直接食用火鍋中燙煮的蔬菜而導致血壓從原本穩定的120毫米汞柱飆升至150毫米汞柱，原因是蔬菜吸附了高鈉湯汁。中天新聞網 ・ 6 小時前
不是咖啡就健康！這款恐害失明 研究：增7倍黃斑部病變風險
很多研究證實，咖啡可防糖尿病、脂肪肝，可護腎、心血管、大腦等，但一篇2025年發表的研究指出，即溶咖啡與乾性黃斑部病變存在相關性。習慣飲用即溶咖啡的人，發生乾性黃斑部病變的風險提高了將近7倍。而此病是銀髮族失明的主因之一。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
醫起看／不是油！醫揭血管堵塞元凶：每天都在你餐桌上
醫起看／不是油！醫揭血管堵塞元凶：每天都在你餐桌上EBC東森新聞 ・ 3 天前
記憶力變強又抗老化！抗腦霧神食材每天吃「這一色」 醫師也在吃
你是否常在工作一整天後覺得腦袋卡卡、記憶力變差，甚至有時像「當機」一樣無法思考？這種狀況，不只是疲勞使然，背後可能與大腦慢性發炎、氧化壓力有關。醫師建議，多補充「1顏色」天然食材，讓腦袋清醒不卡關！健康2.0 ・ 1 天前
久坐族恐變H型臀！營養師揭「吃4食物」 提臀、防脂肪堆積
現代人生活忙碌，長時間久坐、少運動，恐加速臀部老化。營養師高敏敏列出4種臀部老化常見類型，例如V型臀，常出現於年紀較長者，臀部鬆弛沒肉、骨盆高寬比例大，還有H型臀，久坐族、缺乏運動者最容易中，建議多攝取蛋白質、優質碳水化合物、蔬果、健康脂肪，並搭配提臀運動，有助於維持臀肌緊實。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台人1年狂嗑近5億顆安眠藥！醫揭3大疾病隱憂「5族群」恐有罹癌風險
國人使用安眠類藥物逐年增加，年用量已近5億顆；令人關注的是，用藥族群已不再侷限於中老年人。醫師表示，每4位成年人中就有1人有失眠困擾，而且仍持續上升中，長期睡眠不足會使身體進入慢性發炎狀態，導致代謝與荷爾蒙調節失衡，增加高血壓、糖尿病、心血管疾病、甚至癌症的風險 。不過，若長期依賴傳統安眠藥物也有失智等風險。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
1常見零食竟能降壞膽固醇、改善便祕、顧心血管！醫揭選購關鍵
當你嘴饞想吃點零食時，會選擇什麼？餅乾、洋芋片，還是堅果？醫師推薦一款零食，富含膳食纖維與抗發炎成分，日常適量攝取，有助降膽固醇及保養心血管，還能改善便祕、降低腸道發炎風險，替腸道打造一道天然防線。健康2.0 ・ 8 小時前
沒吃甜食血糖還飆？營養師揭「隱藏炸彈」比糖更危險 無糖飲料也中招
有不少民眾認為只要「少吃糖」，身體就能保持健康，也能就此避免糖尿病的風險。事實上血糖升高的原因複雜，有時潛藏在每天攝取的「精製澱粉」裡，正在默默被你吃下肚而不自知！尤其有肥胖、代謝症候群或糖尿病問題的民眾，血糖數值本就容易不穩定，就算沒吃到甜食，攝取特定食物仍可能導致血糖飆高、危害健康。 4大「隱藏澱粉炸彈」 無糖飲料竟也出事 營養師張語希指出，以下4個常被忽略的精製澱粉「地雷食物」，不只一般民眾需要節制食用，若本身有血糖控制不佳問題者，更需要特別留心，避免攝取過量： 1、高GI主食：例如白飯、白吐司、麵條，被身體消化吸收的速度較快、血糖容易隨之上升，增加胰島素負擔。2、無糖手搖飲：若添加奶精與珍珠，糖分依舊相當可觀。其中奶精含有反式脂肪、珍珠則是精製澱粉來源。因此，即便是「無糖珍奶」平時也應少喝。3、油炸物：例如鹹酥雞與炸雞排，大多裹了一層粉漿下鍋油炸，外皮不僅含有大量精製澱粉，更有滿滿的油脂，一吃下肚容易造成血糖波動變大。4、各式醬料：例如甜辣醬、番茄醬、醬油膏，雖然大多為鹹香口感，事實上大多數醬料在製作過程都會添加大量的糖，即使小小一匙醬料也會增加糖分攝取量。 台人最愛宵夜是控糖常春月刊 ・ 23 小時前
心肌梗塞5成無症狀 胸悶痛10分鐘「打119才能保命」
氣溫將自今晚起下降，26日甚至僅剩14度，醫師提醒高血壓等高危險族群需特別留意心肌梗塞風險。根據國外資料顯示，心肌梗塞患者僅約五成在發病前有症狀，台北醫學大學附設醫院心臟內科主治醫師徐千彝指出，若出現胸悶或疼痛往肩背放射等症狀超過10分鐘未改善，應立即撥打119，而非自行就醫，以把握黃金救命時間。中天新聞網 ・ 1 天前
睡夢中過世真的「走得安詳」？醫揭4大猝逝真相：不一定沒痛苦
睡夢中過世看似平靜無痛苦，真是如此嗎？醫師指出睡夢中猝逝常見4類原因，並非所有猝逝都未經歷疼痛受苦。想要無憾，平日也能做好預防。 每隔一陣子，就會聽聞身邊親友或名人在睡夢中猝逝，不少人認為，在睡夢中過世似乎沒有痛苦，是相對平靜安詳、甚至是比較「幸福」離開人世的方式。 但醫師說，不見得所有在睡眠中過世都未經歷痛苦，如果不想帶著遺憾離開，平時的預防還是相當重要。 睡夢中猝死常見4原因，睡眠呼吸中止也不可大意 睡夢中過世有4大常見原因： 1.心因性猝死 最常見是心肌梗塞和心律不整。振興醫院心臟血管內科主治醫師陳冠群指出，有時單純的心血管狹窄雖然還未造成完全阻塞，但心臟已處於缺氧狀態，可能引發心律不整而猝死。 陳冠群進一步指出，心臟有自主神經節律竇結調控、定時放電，維持心律跳動，當竇結老化，心臟愈跳愈慢，有時甚至忘了跳動，就可能暈厥，恢復跳動時再醒過來，醫學上稱病竇症候群；但是當停跳時間過長，心臟缺血缺氧過久，有可能引發心室顫動，甚至心臟完全沒有血液供應而猝死。 2.腦血管疾病 基隆長庚醫院胸腔科醫師吳黃平指出，人體的生命中樞在腦幹，控制呼吸心跳，當腦血管出血或阻塞（腦中風），波及腦幹，就有可康健雜誌 ・ 23 小時前
婦腦癌被宣告死亡 火化前突睜眼「復活」！家屬嚇到狂尖叫
根據泰媒《曼谷郵報》報導，這起事件發生於當地時間23日，有一名65歲婦人因腦癌過世，遺體被家屬送到寺廟Wat Rat Prakongtham辦後事，廟方還透過直播放送告別式全程。婦人的弟弟照顧生病的她3年，22日才接獲通知，婦人已因病離世，也拿到死亡證明文件。婦人的弟弟決定透過寺...CTWANT ・ 19 小時前
12歲童喝雞湯出事！體重「飆破75公斤」險痛風
日前中國一家醫院揭露病例，有位12歲男童身高148公分、體重75.6公斤，他肚子腫大、體內尿酸嚴重超標，經詢問發現，男童把含糖飲料當水喝，家長還想幫他補營養，頻繁熬雞湯「吃補」，長期下來導致男童患上高尿酸血症，如果該症未改善，進而讓尿酸鈉鹽沉積在關節腔內，就會造成關節疼痛甚至變形，惡化成痛風，所幸即時治療讓男童無大礙。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
它是天然解憂劑！ 研究：連喝4週就能降低18%壓力
健康意識普及，水的重要性為人所知，但許多人較無法接受白開水的味道，醫師陳欣湄建議，可用綠茶取代部分水。最新研究發現，服用綠茶萃取物，有助於改善憂鬱、焦慮症狀，連服4週後，壓力指數下降17.98%，也能睡得更沉。雖然在現實生活中，不可能喝到如文獻劑量般的天然綠茶量，但綠茶仍含有茶胺酸等抗氧化成分，適量飲用仍能為健康加分。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
父子血型不相容仍闖關移植 肝癌復發患者迎來重生
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】53 歲李先生從事倉儲管理，平時重視健康，卻在例行追蹤時意外被診斷肝癌。腫瘤反覆復發、體積偏大，他至高雄醫學大學附設中和紀念醫院（高醫）尋求治療，經評估後醫療團隊認為唯有肝臟移植才能根治。兒子阿烊願意捐肝救父，但父親為 O 型、兒子為 A 型，屬血型不相容，加上血管重建複雜，使手術難度極高。高醫移植中心在張文燦主任帶領下，啟動跨科整合照護，憑藉豐富的肝癌降階治療與血型不相容移植經驗，順利完成手術。父子術後恢復良好，李先生重獲新生。 父子情深支撐決定 「以生命為筆」的勇氣 李先生與兒子的情感深厚。阿烊自國中起熱愛繪畫並投入動畫領域，李先生始終全力支持，鼓勵孩子追夢。如今臨近大學畢業，他不只用畫筆築夢，更以捐肝救父的行動寫下最動人的親情。 高醫陳芳銘副院長表示，活體捐贈象徵深刻情感連結，捐贈者願意承擔手術風險與疼痛，是源自家人間無條件的愛。 李先生分享，這段跨越血型與器官體積限制的移植歷程，從恐懼到堅定、從掙扎到康復，充滿感激。家屬表示，是醫療團隊的專業照護讓一家人走過難關，也讓生命延續的價值更深刻。同時，這起案例也展現了高醫在跨血型活體肝臟移植的臨床成果。健康醫療網 ・ 3 小時前