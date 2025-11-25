咳嗽不要吃香蕉？醫師曝真相：老祖宗智慧不能完全忽視

「吃香蕉會咳嗽」是真的！（示意圖／翻攝自pexels）

吃香蕉真的會加劇咳嗽？兒科醫師徐嘉賢指出，由於香蕉含過敏蛋白，可能使過敏體質者、哮喘或異位性皮膚炎患者出現咳嗽與口腔過敏症狀，也可能因花粉或乳膠過敏產生交叉反應，但一般人吃香蕉並不會咳嗽，顯示有些老祖宗的智慧，確實有其科學根據。

徐嘉賢醫師近日在臉書粉專發文談到1個常見的古早觀念，也就是「吃香蕉會咳嗽」、「感冒時不要吃香蕉，會讓咳嗽加劇」。他坦言，過去也曾對這種說法抱持懷疑，但後來深入查證後，發現其中其實有一定的科學根據。

他指出，從免疫學角度來看，香蕉含有多種可能引發過敏的蛋白質，例如Mus a 1、Mus a 2、Mus a 3等。對於本身具備過敏體質、哮喘或異位性皮膚炎的人來說，吃下香蕉後確實可能出現咳嗽、喉嚨發癢，甚至口腔過敏症候群（OAS）等反應。

另一個更特別的現象是「過敏交叉反應」。徐嘉賢解釋，有些對花粉或乳膠過敏的人，在食用香蕉後也可能因交叉反應而引發咳嗽等症狀。然而，他也強調，一般人並不會因為吃香蕉就出現咳嗽，這種反應僅發生在特定體質族群身上。

他最後也總結，如果有人吃香蕉後確實會咳嗽，那通常代表其體質對香蕉中的特定蛋白過敏，或者存在花粉、乳膠過敏所造成的交叉反應，並非所有人吃香蕉都會有不良反應，「老祖宗的智慧，真的不能夠完全忽視。」

