咳嗽反覆找不到原因？先分清楚「過敏」還是「氣喘」

咳嗽、過敏和氣喘常讓患者傻傻分不清，因為三者都有持續咳嗽、呼吸不順、甚至季節性發作等共通症狀。許多人因此誤以為只是小感冒或過敏延遲就醫，導致症狀惡化。醫師提醒：掌握差異才能找對治療方向。

與過敏有關？看鼻子就知道

根據美國過敏、氣喘與免疫學會資料，過敏性咳嗽通常在接觸花粉、寵物皮屑、黴菌或塵蟎後出現，多伴隨鼻部與眼部問題，例如：打噴嚏、流鼻水、鼻後滴漏、眼睛癢。這類咳嗽隨環境變化起伏：一進室內空氣改善、換季或除塵後症狀明顯好轉。

氣喘咳嗽來自「氣道發炎」

氣喘與過敏不同，問題出在下呼吸道發炎與狹窄。美國國家心肺血液研究所指出，氣喘的典型症狀包括：夜間或清晨咳嗽更嚴重，運動、冷空氣誘發，胸悶、喘鳴、呼吸變急，以「乾咳」為主。也因此，即使在乾淨環境下，氣喘症狀仍可能存在。

如何確診？三種檢查最常用

要判斷是過敏或氣喘，醫師會依症狀、病史與檢查結果綜合評估：

✔ 肺功能測定（氣喘診斷標準）

測量氣流受限程度，評估氣道阻塞。

✔ 過敏檢測（皮膚點刺或血液IgE）

找出過敏原：花粉、塵蟎、寵物皮屑等。

✔ 環境與發作模式

接觸後立刻咳？夜間特別嚴重？是重要線索。

治療方式不同：不要亂吃藥

雖然都是咳嗽，但治療方向完全不一樣。

過敏咳嗽：

抗組織胺

鼻用類固醇

減充血劑

效果多數良好。

氣喘咳嗽：

吸入器是主角

急救型：快速止喘

控制型：減少發炎、避免發作

持續使用效果最佳，不可自行停藥。

生活調整也很重要

不論過敏或氣喘，以下方式都有幫助：

減少過敏原：除塵、洗床單、使用空氣清淨機

避免吸菸及二手煙

規律運動、呼吸訓練

觀察誘發因素與季節變化

結論：分清楚才能治對

過敏和氣喘症狀重疊，但關鍵差異在於：

🔺 過敏：上呼吸道，伴隨鼻部症狀

🔺 氣喘：下呼吸道，夜間、運動易惡化

正確診斷能避免不必要的藥物，並提升生活品質。醫師提醒：持續咳嗽超過3週、夜間咳醒、胸悶喘息，都應及早就醫，不要自己拖。

（記者李政純，圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

