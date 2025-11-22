咳嗽呼吸喘 不菸婦早揪肺癌
記者陳金龍∕台中報導
台中一名生活規律的吳姓婦人近日因咳嗽及活動時呼吸喘促，就醫確診肺癌第4期；另一名56歲不抽菸的沈姓女子，則是因公司健檢，接受「低劑量胸部電腦斷層肺癌篩檢」（LDCT）意外發現1.6公分腫瘤，術後證實第1期肺腺癌，目前恢復良好。醫師提醒，兩案例突顯早期篩檢的重要。
長安醫院胸腔內科醫師姚智偉表示，許多民眾對肺癌仍停留在「抽菸才會得」的舊觀念，導致許多像吳姓婦人一樣生活健康的非吸菸者，直到出現明顯症狀（如久咳不癒、咳血、胸痛或呼吸困難等）才警覺就醫，此時近8成確診已是晚期。強調除體質、遺傳等內在因素，現代環境中的PM2.5空氣汙染、廚房油煙、二手菸等，皆是不可忽視的肺癌危險因子。
姚智偉指出，「第1期肺癌的5年存活率高達9成，但一旦拖延至第4期，存活率驟降至僅剩1成，兩者差距甚大！」這也是為何沈姓女子的案例更值得借鏡，若非透過LDCT及早發現，可能錯失最佳治療時機。
姚智偉說，胸部X光檢查，因角度限制和死角多，太小的腫瘤或長在骨骼後方的病灶容易被遮蔽；而LDCT是目前國際實證可有效早期發現肺癌的篩檢方式，能偵測到小至0.1公分的病灶。其檢查過程僅需約5分鐘，輻射劑量低且不需顯影劑。
姚智偉說，國健署目前已提供針對「肺癌家族史」或「重度吸菸者」每2年1次的免費低劑量胸部電腦斷層肺癌篩檢補助。即使不符合公費資格的民眾，如長期暴露於空汙、油煙環境或有相關疑慮者，也應主動考慮自費進行檢查。
