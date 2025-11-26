一咳嗽就心肌梗塞？醫曝冬天「完美製造血栓天氣」致命環節：不是冷當天才發作

冷天是造成心肌梗塞的元兇之一。示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay

隨著冬季到來，最近天氣明顯變冷，今、明（26日、27日）2天受東北季風影響，北部、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，中南部日夜溫差大。胸腔暨重症專科醫師也指出，其實是全身連續冷個好幾天，都可能是身體正在拉警報：「我們在急診最怕的，不只是某天突然變冷，而是冷到了，然後之後的那48至144小時，最危險的是你以為『自己已經習慣了冷』的那幾天！」

為什麼冷天容易發生心肌梗塞？

黃軒醫師今（26）日發文表示，在天氣變冷後的48至144小時期間，就像全身被按下「慢速計時炸彈」，雖然看起來正常、生活照舊，但身體內部其實正在醞釀一場「顯微級的火山鏈反應」，恐將出現血管收縮、血壓升高、凝血風暴啟動，最後在2至6天後堵塞冠狀動脈：「這種延遲式心臟偷襲，已經被多篇國際期刊反覆證實，而且越年輕越以為沒事、越大意的人，反而越容易被打個措手不及。」

黃軒醫師解釋，接觸到冷空氣時，血管會先「冷縮」，讓交感神經宛如喝了能量飲料一般瞬間暴衝，而血管遇冷後的第一反應不是「保暖」，反倒是「直接縮成一支冰棒」，接著導致血壓上升、心跳變快、心肌耗氧量變高。黃軒醫師接著說明，氣溫每下降1°C，都會造成血管收縮、血壓上升、血液黏稠度上升、凝血系統活化、發炎反應延遲性增強，這些效應會在接下來的1至6天內逐步累積，讓心血管事件呈線性上升。

黃軒醫師表示，低溫不一定是當場殺了人命，但會讓血液在48至96小時內變得「黏、濃、硬」，其中血液黏滯度上升、纖維蛋白原變多進而造成凝血風暴、血小板反應性增強且容易結團、微血管變得不穩定，結果血液變成了「堵管神器」，最終形成血栓。

另外，寒冷還是「隱性發炎」的誘發劑，黃軒醫師表示，低溫會刺激體內IL-6、CRP、TNF-α等發炎因子緩慢上升：「這些發炎分子像拿著小槌子，對著你動脈裡的粥樣斑塊敲敲打打，把本來穩定的斑塊敲到鬆脫，最後在第3至6天變成不穩定破裂源頭」，這時候只要一個契機，例如咳嗽、情緒、用力如廁等，就會讓血栓堵住血管，最終造成心肌梗塞。

什麼是STEMI?

STEMI指的是「ST段上升型心肌梗塞」（ST elevation myocardial infarction），通常由冠狀動脈完全阻塞引起，而且一旦急性心肌梗塞則恐危及生命。黃軒醫師強調，STEMI是心臟病界的「瞬間斷電」，且幾乎都是急性血栓形成，而低溫更會造成血管縮、壓力大、血變黏、斑塊變脆，剛好就是「完美做血栓的天氣」，這也是醫院冬天的STEMI患者常常不是變冷當天才送醫，而是冷後的3、4天突然出現一波STEMI患者。



