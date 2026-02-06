咳嗽是身體防禦重要反射 分型治療 一味止咳恐延誤變肺炎

記者湯朝村∕嘉義報導

冬季來臨，門診裡幾乎天天都能聽到咳嗽聲。不少民眾一進診間就要求醫生開止咳藥，醫師表示，臨床上不害怕治療咳嗽，反而最擔心病人自行或過度依賴止咳藥，結果不但咳嗽沒好，反而延長病程，甚至延誤真正的疾病診斷，演變成重症肺炎。

胸腔暨重症專科醫師黃軒，咳嗽並不是敵人，而是身體啟動的重要防禦反射。在呼吸道醫學中，咳嗽的任務只有一個─把不該留在氣道裡的異物、痰液或刺激物清除出去。若一咳就急著「把聲音按掉」，等同於火還在燒，卻先關掉警報器，看似安靜，實際上危機仍在。

他進一步說明，當病毒、過敏原、胃酸逆流或發炎細胞刺激氣道時，身體會自然增加黏液分泌、啟動纖毛運動並誘發咳嗽反射，這是一套精密的清除系統，而不是身體故障。真正該問的問題，不是「要不要止咳」，而是「這是哪一型的咳嗽」。

臨床上常見的咳嗽原因，包括感染後氣道發炎、咳嗽變異型氣喘、胃食道逆流，以及鼻涕倒流或過敏性鼻炎。黃軒醫師提醒，若只靠止咳糖漿或藥丸，這些真正的病因一個也解決不了。多項醫學回顧研究也指出，慢性或遷延性咳嗽若未處理根本原因，單純鎮咳並不會改善病程。

此外，止咳藥並非沒有風險，常見副作用包括嗜睡、注意力下降、口乾與便秘，部分含可待因成分的藥物，還可能造成依賴性與呼吸抑制。更危險的是，當有痰的咳嗽被「硬壓」下來，痰液滯留在肺部，細菌容易滋生，反而增加下呼吸道感染與肺炎風險。

那麼，什麼情況下才適合止咳？黃軒表示，醫學上僅在乾咳、無痰，或夜咳嚴重影響睡眠，且已同步處理病因時，才會考慮使用鎮咳藥，而且止咳只是輔助，絕非主角。

他總結，讓咳嗽真正好得快，關鍵有三：第一，先分型再治療，釐清是感染、氣喘、逆流或過敏；第二，有痰不壓，應補充水分、化痰並協助排痰；第三，若超過2到3週未改善，或合併喘、發燒、咳血等警訊，必須重新評估，而不是一味加強止咳。