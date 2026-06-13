咳嗽超過3週要注意！中醫分型解析與日常止咳保養法

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常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

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老祖宗的智慧用在治療咳嗽上，有不錯的成效。中醫在治療咳嗽時，不只針對症狀，也會考慮體質與疾病的影響進行整體性治療，才能使咳嗽不易反覆發作。

咳嗽其實不難治，重點是要「找出原因、對症下藥」。引發咳嗽的原因十分多元，不可輕忽咳嗽這個小毛病，隨便輕信偏方自我治療，一定要就醫，讓醫師診斷後再予以正確治療。

以中醫觀點來看，咳嗽大致可分為「急性咳嗽」與「慢性咳嗽」，所謂的急性咳嗽就是感冒病毒入侵引發的咳嗽，通常在2～3週內會痊癒；慢性咳嗽則是指超過3週以上，甚至持續好幾個月以上的咳嗽。

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急性咳嗽分為燥熱咳、寒濕咳：

◆燥熱咳：會出現喉嚨乾痛、咳嗽帶黃痰、發燒、鼻痛、流黃鼻涕、便秘的症狀。在醫師配的藥之外，還可用老菜脯燉湯、烤橘子的食物來緩解燥熱咳。

◆寒濕咳：會出現四肢發冷、鼻塞、流清鼻涕、咳嗽痰白、便軟瀉泄的症狀，中藥之外，還可喝薑茶、蔥白湯來緩解症狀。

慢性咳嗽分為氣虛咳、乾燥咳：

◆氣虛咳：表現症狀為精神不振、疲倦嗜睡、怕風怕冷、久咳、容易感冒、呼吸氣短、鼻塞、鼻水倒流、氣喘、聲音低微；大便較軟或腹瀉。

◆乾燥咳：症狀為唇紅口乾、口渴喜飲、聲音沙啞、咽喉癢乾、痰少而稠、大便乾燥或便秘。

防範咳嗽發生，平時做好固肺保養相當重要，應盡量減少食用油炸、燻烤或辛辣的燥熱食品，可以喝菊花茶、蜂蜜水、綠豆蓮藕湯、薏仁銀耳湯、甘蔗汁或冬瓜茶等涼性食物，來減輕「熱毒」所引起的火熱症狀。

要固肺止咳，可多按摩天突穴及尺澤穴，有助於減緩咳嗽，並有固肺的作用，也可以同步進行深呼吸運動，有增強固肺的效果。

FAQ

Q1：咳嗽多久算異常？

A：一般感冒引起的咳嗽約2～3週會改善，若超過3週仍持續，就屬慢性咳嗽，建議就醫檢查。

Q2：一直咳嗽可以自己吃止咳藥嗎？

A：不建議長期自行用藥，因為咳嗽原因不同，止咳藥未必對症，可能延誤診斷。

Q3：中醫治咳嗽為什麼要分體質？

A：因為咳嗽與體內寒熱、氣虛或燥熱有關，不同體質需要不同調理方式。

Q4：哪些人容易慢性咳嗽？

A：氣喘、過敏體質、鼻涕倒流、長期抽菸或免疫力較差者較常見。

Q5：日常如何預防咳嗽反覆？

A：避免刺激性飲食、維持作息規律、適度運動、提升免疫力，並做好保暖與環境管理。

（記者李政純、圖片來源：motionelements）

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