肺炎是肺部因感染或刺激引發的發炎反應，當肺泡充滿膿液、黏液後會影響氧氣交換，進而出現發燒、咳嗽、痰多、胸痛、喘等症狀，嚴重恐導致呼吸衰竭。胸腔科醫師蘇一峰指出，肺炎每年奪走數萬條性命，長者與慢性病患風險最高，建議民眾應盡速接種疫苗、戴口罩、清痰、運動並維持良好免疫力，以降低感染風險。

肺炎（Pneumonia）是指肺部組織，特別是肺泡，因感染或其他刺激而產生的急性或慢性發炎反應，正常情況下，肺泡負責氣體交換，當肺泡內充滿發炎滲出物如膿液、黏液或液體時，氧氣交換受阻，便會出現一系列呼吸與全身症狀，如發燒、畏寒、咳嗽、黃綠色或帶血痰、胸痛、呼吸急促、喘氣、全身疲倦、食慾不振等，老年人或重症患者甚至可能出現意識混亂、低溫、呼吸衰竭、血氧下降等症狀。

肺炎的主要成因包括感染性肺炎、吸入性肺炎及化學性或毒氣性肺炎，其中又以感染性肺炎最常見。感染性肺炎由病原體引起，包括細菌性肺炎如肺炎鏈球菌、金黃色葡萄球菌；病毒性肺炎如流感病毒、新冠肺炎病毒、呼吸道融合病毒；黴菌性肺炎則大多見於免疫力低下者；另外還有非典型病原如黴漿菌、披衣菌。

胸腔科醫師蘇一峰發文指出，肺炎每年奪走幾萬人的生命，特別是慢性疾病與老人家更容易肺炎感染，為此也提供5招防止肺感染。

記得打疫苗：建議可接種肺炎鏈球菌、新冠、流感等等的疫苗，部分自費疫苗則需詢問醫師。 出門戴好口罩：到人多的地方要戴口罩，尤其抵抗力差的老人家或慢性病患者，戴口罩代表保護自己。 清痰：平常痰多的民眾應常常把痰清乾淨，可以吃化痰藥等藥物，因肺部痰一多就容易滋養細菌，更容易產生肺炎。 運動與藥物：許多人期初都是咳不出痰、累積在肺中，最後變成肺炎，因此運動可以增強肺活量，肺活量足夠就能把含有細菌的痰咳出來。 健康生活習慣：室外曬太陽、飲食均衡和曬太陽都能增加免疫力，也改善生病的憂鬱，駭客改善老人家的認知功能，延緩失智。



