咳嗽、胸痛恐已肺癌中晚期！醫籲高風險族群定期檢查
肺癌早期幾乎沒有明顯症狀，一旦出現胸痛、咳血等異常情況，多半已進展至中晚期，錯失黃金治療時機。在現代高壓環境下，加上空氣污染、PM2.5與環境致癌物質的暴露，肺癌威脅比想像中更為接近。
桃園醫院胸腔科主任李世偉指出，預防肺癌最根本的第一步就是「遠離菸害」。他強調，民眾不僅要戒菸，也需避免暴露於二手菸環境；而在空氣污染嚴重的情況下，外出戴口罩、改善生活習慣同樣重要。平時均衡飲食、多攝取含抗氧化物質的蔬果、維持規律運動，都能增強心肺功能。
「若出現長期咳嗽、胸痛、呼吸困難、咳血或體重不明原因下降，務必及早就醫檢查，避免延誤。」李世偉主任提醒民眾不要輕忽身體發出的警訊。
桃園醫院護理師袁詰欣說明，自111年8月起政府已提供「低劑量電腦斷層（LDCT）」肺癌篩檢服務，並放寬篩檢條件、調降年齡門檻。具肺癌家族史的男性45歲以上、女性40歲以上，以及符合重度吸菸標準者，皆可每兩年接受一次免費LDCT檢查。
「低劑量電腦斷層不僅輻射劑量低，偵測能力也比胸部X光高得多，能在腫瘤仍小、沒有症狀時就提早發現，大幅提升治療成功率。」袁詰欣護理師解釋LDCT檢查的優勢。
袁詰欣提醒，肺癌並非完全無法防範，生活中的每一個選擇都能為肺部健康加上一道保護。戒菸、遠離PM2.5、改善居家環境、健康飲食與規律運動，加上符合資格時主動接受肺癌篩檢，才能真正掌握身體狀況。
袁詰欣護理師呼籲民眾重視肺部健康檢查，若自己或家人具備高風險因子，不要輕忽身體的警訊，也不要等到症狀嚴重才面對。及早發現、及早治療，是守護健康最有效的方式，讓每一次呼吸都更安心。
