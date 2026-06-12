咳嗽30年吃藥無效：46歲女就醫檢查驚見「多長一塊肺」

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大陸中心／唐家興報導

女子長年飽受咳嗽困擾，直到近日就醫才發現「多長了一塊肺」。（示意圖／AI生成）

女子咳嗽30年竟查出「多長一塊肺」！中國湖北武漢一名46歲女子長年飽受咳嗽、咳痰困擾，多次被當成肺炎、支氣管炎治療，症狀卻始終反覆。直到近日因胸痛就醫，透過胸部CT檢查才發現，原來她體內藏著一塊「多餘的肺」，也是多年咳嗽不癒的真正原因。

【咳嗽30年反覆發作 女子以為只是肺部疾病】

據陸媒報導，武漢女子張女士從十多歲開始，就經常出現咳嗽、咳痰症狀，嚴重時甚至整晚難以入睡。30多年來，她曾多次前往醫院治療，醫師多依照肺炎或支氣管炎方向處理，但每次治療後雖短暫緩解，過一段時間又再次復發。

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長期與咳嗽相伴的張女士，原本以為只是一般肺部慢性問題，沒想到一場胸痛，意外揭開隱藏數十年的身體秘密。

【胸部CT揭真相 肺部竟多出一塊異常組織】

近日，張女士因胸痛到醫院就診，原本只是想拿藥緩解症狀，但醫師評估後建議進一步接受胸部CT檢查。檢查結果顯示，她的左肺下葉出現異常高密度陰影，同時伴隨肺氣腫及纖維化病灶。

進一步進行胸部CTA血管攝影後，醫師發現張女士的肺部竟先天多了一小塊「額外肺組織」，而且這部分肺並非透過正常肺部血管供應，而是由主動脈另外分出一條異常血管供血。醫師指出，這種罕見狀況稱為「肺隔離症」，屬於先天性的肺部發育異常。

【多出來的肺不會幫忙呼吸 反而成感染源】

醫師解釋，肺隔離症是在胚胎發育過程中，部分肺組織發育異常形成，這塊「迷路的肺」通常無法正常參與呼吸功能，卻容易反覆感染、發炎，甚至造成慢性咳嗽、肺部不適等症狀。對張女士而言，這塊隱藏在體內數十年的異常肺組織，就像一個不斷引發問題的感染源，讓她長期受咳嗽困擾。

【微創手術切除病灶 咳嗽30年終獲改善】

確診後，醫療團隊於6月2日為張女士進行微創手術，精準找到異常肺組織及供血動脈，將異常血管結紮切斷，並處理這塊多餘肺部組織。

手術完成後，張女士恢復情況良好，她表示，困擾自己30多年的咳嗽，在手術隔天就明顯改善。術後第5天，她順利出院，也不必再擔心這塊異常肺組織反覆造成感染。

醫師提醒，若出現長期咳嗽、反覆肺部感染，或是不明原因的大量咳血，除了常見肺炎、支氣管疾病外，也應考慮是否存在肺隔離症等先天性肺部異常，透過影像檢查才能及早發現並接受適當治療。

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