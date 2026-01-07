一咳就漏尿？醫師5類高風險族群 更年期漏尿改善方法一次看

生活中心／游舒婷報導

中年漏尿的煩惱可能發生在你或是家人身上，打噴嚏、咳嗽時就不小心「漏出來」，醫師就點名，有5種人是漏尿的高危險族群，如果要改善漏尿問題，可以透過改善日常的生活習慣，同時也建議可以多做運動增強骨盆底肌力。

中年婦女更容易出現漏尿問題。（示意圖，非當事人／翻攝畫面）

為什麼會漏尿

雖然男女都會遇到漏尿問題，但是又更好發在中年婦女身上。根據《健康2.0》報導，婦產科醫師嚴絢上指出，更年期後體內雌激素分泌下降，會使骨盆底肌肉及尿道周邊組織逐漸失去支撐力與彈性，其中最常見的類型為「壓力性尿失禁」，也就是在腹部出力時，尿液不自覺滲出。

漏尿怎麼辦

嚴絢上說明，更年期漏尿的嚴重程度因人而異，有人只是偶爾濕一點，有人則需要長期使用護墊甚至尿布。雖然更年期女性普遍都有風險，但嚴絢上提醒，以下5種族群更容易出現漏尿問題，應提早預防：

第一，自然產次數較多的女性，陰道生產可能造成骨盆底肌肉與韌帶受損，生產次數越多，影響越明顯。

第二，體重過重或肥胖者，長期承受較大的腹部壓力，讓骨盆底支撐更吃力。

第三，長期咳嗽者，如吸菸族群、氣喘或慢性支氣管炎患者，反覆咳嗽會增加腹壓。

第四，曾接受子宮切除或骨盆腔手術的女性，可能影響支撐膀胱的結構。

第五，有慢性便祕習慣的人，長期用力解便容易傷害骨盆底肌肉。

漏尿仍有救！日常習慣調整就能減輕症狀

嚴絢上指出，更年期漏尿並非不可逆，透過日常習慣調整就能減輕症狀。研究發現，體重減少5％至10％，就能明顯改善漏尿情形；戒菸有助減少慢性咳嗽，降低腹壓；減少攝取咖啡、茶、酒精及碳酸飲料，可避免膀胱過度刺激。預防便祕也能減輕骨盆底負擔，因此要多喝水和補充高纖飲食。

漏尿做什麼運動？凱格爾運動強化骨盆底肌

在非藥物治療方面，嚴絢上建議規律進行「凱格爾運動」。透過反覆收縮骨盆底肌群，可提升肌力與控制能力。正確做法是模擬憋尿或忍住排氣的感覺，收縮骨盆底肌肉5至10秒後放鬆10秒，重複10至15次，每天進行3回，過程中避免腹部、臀部或大腿用力。持續3至6個月後，約有7成輕度漏尿患者能感受到明顯改善。

