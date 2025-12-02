咳痰喘不單純 COPD死亡數嚴重低估

台大公衛指出，慢性肺阻塞(COPD)的真實死亡數，可能比官方統計高出4.5倍；然而在眾多健康議題中，這個影響上萬人的肺部疾病卻長期被忽視。醫界也呼籲，慢性肺阻塞不是單純的咳、喘，而是會一路惡化，甚至提高癌症與多種慢性病風險的重大疾病。

台灣胸腔重症加護醫學會召集人 賴俊良：「吸飽氣，然後吐一半，再吸飽氣，再吐三分之一，再吸一次，第三次，是不是吸得，很堵塞的感覺。」

跟著專家的步驟一同感受，這就是慢性肺阻塞患者，平時的呼吸狀況，而這項肺病，它不但連續17年擠進國人十大死因，還會導致癌症和多種慢性疾病的風險，直線上升。

台灣胸腔重症加護醫學會理事長 陳育民：「它其實是占台灣死因，應該是在更前面一點，所以大約人數大概是，可以校正回歸以後，大概是每年1萬7千人，那為什麼會被忽視，就是大家可能是衛教上，或是平常的醫療資訊上，沒有特別去強調它， 它一再地影響我們肺功能，只要一次的衝擊 一次的惡化，那它就會讓我們肺功能，很快地惡化。」

專家指出，慢性肺阻塞除了咳嗽、喘促是日常，還可能隨時出現急性惡化，讓病人頻繁進出急診或加護病房，儘管目前COPD的患者遠多於肺癌，但健保投入的資源卻有明顯落差。

健保署署長 陳亮妤：「治療部分，目前健保署的政策，都是希望能夠跟上國際指引，所以在國際上有充分證據的，我們都會逐步的來納入，希望讓國人，除了得到跟國際接軌的治療之外，能夠在品質上能夠更好。」

COPD的風險不容忽視，呼籲民眾要是長期咳、喘，更應及早就醫評估，把握治療與預防，掌握急性惡化前的最佳時機。

