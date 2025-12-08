咳痰喘別拖！亞東醫院免費肺檢揭冬季隱形呼吸危機

（記者陳志仁／新北報導）氣溫轉冷，不少民眾陸續出現咳嗽、胸悶、活動易喘等不適，這些症狀可能是慢性阻塞性肺疾病（COPD俗稱肺阻塞）或氣喘的早期訊號；亞東醫院12月8日至12日舉辦「肺功能×氣喘健康週」，推出免費檢測與多項衛教活動，協助民眾在冬季也能安心呼吸。

圖／亞東醫院12月8日至12日舉辦「肺功能×氣喘健康週」，推出免費檢測與多項衛教活動。（記者陳志仁攝，2025.12.08）

咳、痰、喘不是小事 40歲以上務必提高警覺

很多人以為咳嗽、痰多只是感冒或年紀大，但其實可能是肺阻塞的初期訊號；亞東醫院胸腔內科主任鄭世隆表示，肺阻塞位居全球十大死因中名列前三，卻是最被忽略的慢性疾病，多數患者因長期吸菸、油煙或粉塵暴露，肺功能逐漸下降，卻誤以為只是年紀大或感冒引起。

鄭世隆分享一個案例，一名65歲男性因多年咳痰未就醫，但以為只是「老毛病」，直到走路喘、爬樓梯困難才檢查，發現已為中度肺阻塞；肺阻塞不只是「肺部問題」，會逐漸影響全身，包括肌力下降、疲倦及心血管共病等，幸好透過早期治療與復健，生活品質大幅改善。

鄭世隆指出，疫情後民眾對呼吸症狀更為敏感，亞東醫院門診確診肺阻塞比例從20%升至約35%；強調40歲以上、有吸菸史、二手菸暴露、常咳痰或走路容易喘的民眾，都應定期接受肺功能評估，「越早進行肺功能檢測，越能阻止病情惡化」。

氣喘也會被忽略 冬天更易誘發發作

冬季同樣是氣喘急性惡化的高峰，亞東醫院內科部副主任王秉槐表示，低溫、空污與病毒感染都可能引發氣管收縮，增加胸悶與呼吸急促的風險；一名42歲女性因感冒與寒流誘發嚴重氣喘發作，經規律治療後，隔年冬季不再喘到無法活動，提醒若有夜咳、運動後喘或季節交替易咳者，應及早評估氣喘風險。

此次活動提供肺功能快篩（12月8日至9日），建議50歲以上、吸菸或二手菸暴露、常咳嗽或走路容易喘的民眾參加、PUMA 肺阻塞風險問卷；此外，12月11 日氣喘風險評估、戒菸與肺癌篩檢宣導，以及互動衛教展與線上抽獎，幫助民眾輕鬆取得肺部健康知識。

鄭世隆呼籲，「咳、痰、喘不是老化必然，也不是小問題，只要願意多走一步做篩檢，就能早一步阻止病情惡化」；他鼓勵民眾把握健康週活動，陪家人一起檢視呼吸健康。

