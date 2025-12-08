咳、痰、喘 肺阻塞警訊

很多人以為咳嗽、痰多只是感冒或年紀大，但其實可能是肺阻塞的初期訊號。亞東醫院胸腔內科主任鄭世隆醫師指出，肺阻塞在全球十大死因中名列前三，卻是最容易被忽略的慢性疾病之一。患者常因長期吸菸、油煙或粉塵暴露，逐漸出現呼吸困難，但多半拖到活動力明顯下降才就醫。

一名六十五歲男性長期咳嗽、痰多，但以為只是「老毛病」，直到走路喘、爬樓梯常氣喘才就醫，檢查發現肺阻塞已進入中度階段。經過早期介入治療與肺功能復健後，生活品質明顯改善，也避免病情惡化。鄭醫師說明，肺阻塞不只是「肺部問題」，會逐漸影響全身，包括肌力下降、疲倦及心血管共病等。早期發現、及時介入，可大幅改善生活品質。

疫情後，民眾對長期咳嗽的警覺度提升，亞東醫院門診確診肺阻塞比例從二○%上升至約三十五%。鄭世隆主任呼籲，四○歲以上、有吸菸或二手菸暴露、走路易喘、常咳痰的民眾務必接受篩檢，越早進行肺功能檢測，就能越早阻止病程惡化。

除了肺阻塞，冬季也是氣喘急性惡化的高峰。內科部副主任暨胸腔內科王秉槐醫師說明，氣喘不只有小孩會有，也不是只有發作時才需要治療。天冷、空汙、病毒感染，都可能引起氣管收縮，導致胸悶、咳嗽、呼吸急促。

王秉槐副主任分享，一名四十二歲女性過去僅在季節交替時偶爾咳嗽，未曾就醫。去年冬天因感冒加上寒流來襲，出現嚴重胸悶與呼吸困難，送醫後確診為氣喘急性發作。經規律用藥與生活調整後，患者冬季活動耐受度大幅提升，再也不會因小感冒就喘得上氣不接下氣。王秉槐副主任提醒，只要常出現夜咳、活動後喘或季節交替就容易咳嗽的民眾，都應盡早評估氣喘風險。氣喘越早控制，氣管發炎與肺功能損害也能越早改善。

亞東醫院於十二月八日至十二日舉辦「肺功能×氣喘健康週」，提供多項免費服務。鄭世隆主任提醒，咳、痰、喘不是老化的必然現象，也不是小問題。只要願意多走一步做篩檢，就能早一步避免病情惡化。他呼籲民眾把握冬季健康週活動，帶著家人一起了解自己的呼吸狀況，用行動守護健康。