咻比嘟華合體！吳宗憲爆當年3人同時追求王婉霏 小鐘親還原狀況

記者黃鈺晴／綜合報導

綜藝天王吳宗憲與《咻比嘟華》成員小鐘、小馬合體，連袂上羅志祥、何美主持的中天綜合台《綜藝OK啦》，暢聊《咻比嘟華》成軍28年來的大小事。

綜藝天王吳宗憲與《咻比嘟華》成員小鐘、小馬於節目合體。（圖／中天綜合台提供）

小馬透露自己是第1位成員，「我是幕後工作人員，《超級新人王》第1集錄影有參賽者沒來，製作人叫我去頂替，沒想到我居然過關了。」比賽過程他得到吳宗憲賞識，便邀請他加入團體。

小鐘透露，吳宗憲當時給成員很多資源和機會，「憲哥幫我們出唱片，還帶我們去主持《Jacky Show》，讓我們有很好的收入，所以我現在很恨劉畊宏。」小鐘接著解釋，「《世界末日》賣得很好，畊宏說『下一張會賣得更厲害，但這節目形象很差，繼續主持會影響唱片銷量』，我跟小馬覺得有道理，我們就集體去跟憲哥請辭。」吳宗憲聽了也想不透他們當時怎麼會做這個決定，「以他們的酬勞來講，做一年，買房子的頭期款都有了。」

吳宗憲還爆料小鐘、小馬及劉畊宏曾同時追求過同一個女生，「《咻比嘟華》裡面只有我是正人君子，有天錄影來了一個正妹，那個女生3個人在追，就是他們三個，那個女生就是王婉霏。」小鐘一聽立馬還原當時狀況，「我們出外景要找人玩遊戲，發現這個女生超正的，我跟小馬想要認識她，結果畊宏看到就說『兄弟，這個我要了』！」小馬接著補充：「後來我們都有跟她留電話，有一次我打給婉霏，她一直不接，後來一接起來是畊宏，他說『你不要再打來，我們在看電影』。」

