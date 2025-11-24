「咻比嘟華」三人搶追王婉霏！小鐘打電話給她 劉畊宏接起撂這句話
綜藝天王吳宗憲與「咻比嘟華」成員小鐘、小馬合體，連袂上羅志祥、何美主持的中天綜合台《綜藝OK啦》，暢聊「咻比嘟華」成軍28年來的大小事，吳宗憲還爆料小鐘、小馬及劉畊宏竟同時追求過同一個女生，女方就是劉畊宏的老婆王婉霏。
吳宗憲爆團內追愛糾葛 3人搶追王婉霏
吳宗憲在節目中說道：「『咻比嘟華』裡面只有我是正人君子，有天錄影來了一個正妹，那個女生3個人在追，就是他們3個，那個女生就是王婉霏。」小鐘一聽立馬還原當時狀況：「我們出外景要找人玩遊戲，發現這個女生超正的，我跟小馬想要認識她，結果畊宏看到就說：『兄弟，這個我要了！』」小馬補充：「後來我們都有跟她留電話，有一次我打給婉霏，她一直不接，後來一接起來是畊宏，他說：『你不要再打來，我們在看電影。』」
錄影代打竟變正式團員 小馬太衝動嚇壞吳宗憲
小馬透露自己是第1位成員：「我是幕後工作人員，《超級新人王》第1集錄影有參賽者沒來，製作人叫我去頂替，沒想到我居然過關了。」比賽過程他得到吳宗憲賞識：「晉級後，每個禮拜都要去比賽，憲哥就說『我覺得你唱歌Ok，我想組團體，你來加入我們』，我3天後就辭職去找憲哥。」
衝動的舉動讓吳宗憲超傻眼：「他過來跟我說『我辭職了，我要加入』，我說『這是4個人的團體，現在我只有你1個』。」 一旁的小馬忍不住笑回：「那時候年輕啊！後來我就先幫憲哥開車，有時候憲哥也會拉我去棚內當小助理。」
