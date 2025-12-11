咽喉小唾腺癌恐要拿掉聲帶! 長庚單孔達文西手術救回

生活中心／李世宸、莊柏驊 台北報導

46歲黃太太，罹患罕見的「咽喉小唾腺癌」，這類患者每年在台灣不到10個，黃太太得知可能要全喉切除、永久失去說話能力，一時萬念俱灰，幸好長庚醫療團隊動用達文西手術，幫患者保留聲帶，精準取下腫瘤。

病患黃太太：「一路治療到現在治療成功。」46歲黃太太，聲音還很虛弱，不能說太多話，第一時間得知罹患咽喉小唾腺癌，拼命尋找治療方式，否則將面臨一輩子不能說話的命運。病患黃太太：「鼻子上面都有些鼻竇炎的問題，因為剛好醫師是偶然，（喉鏡檢查）進去的時候，比較深的地方才會發現到。」由於腫瘤發生的位置，非常難處理，和家人跑了幾家醫院，最後才由長庚團隊動手術，這類咽喉小唾腺癌，通常黏膜通常完好，因為較少潰瘍，所以發現時往往已經很晚，尤其對放化療反應不佳，一旦發展成癌症晚期，恐怕得全喉切除。

林口長庚醫院耳鼻喉部主任方端仁：「（咽喉小唾腺癌）大概佔我們，所有喉癌的1％所以一年大概也有，照道理講全國也有5到10例，（腫瘤）拿掉以後病人就會像，可能大家也看過電影，捍衛戰士方基墨那樣子，病患因為她的喉部的腫瘤，長在我們非常尷尬的位置，（腫瘤）在我們呼吸道的上方，在我們聲帶的邊緣，從內部把它跟我們，重要的器官聲帶分開，在外部又能夠跟重要的，血管神經給分開，所以才能夠內外複合，完整的保留下她的喉嚨。」





長庚"內外複合"單孔達文西手術，從內部咽喉內分離腫瘤，外部則再從頸部切開約4公分傷口，成功取下3公分腫瘤，由於是台灣首例，患者能保留聲音不用割聲帶，醫療團隊幫黃太太慶祝喜獲重生，手術結果也登上國際期刊，給全球患者帶來希望。

