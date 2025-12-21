哀悼恐攻送花.飲料「秀Logo」 UG董落淚歉：很難過

UG董事長哀悼恐攻送花和飲料，大秀Logo挨轟，董座落淚歉。（圖／TVBS）

UG老闆鄭凱隆身穿品牌外套、手提UG飲料和花束前往北車和誠品南西店獻花致哀，卻被批評藉機行銷！民眾認為在哀傷氛圍中打廣告感覺不好，擔心飲料變質造成清潔人員困擾。鄭凱隆召開記者會鞠躬致歉，表示難過到無法入睡，承認表達方式不當，願意深刻檢討並承擔責任，希望獲得大眾諒解。

恐怖攻擊事件後，民眾紛紛前往北車和誠品南西店門口獻花致哀，然而知名手搖品牌UG的做法卻引發爭議。UG老闆鄭凱隆身穿印有品牌標誌的外套，手提整袋UG飲料和附有品牌標誌的花束前往現場，被批評是藉機行銷。面對社會輿論的批評，UG聯發國際董事長鄭凱隆出面道歉，表示深刻檢討並願意承擔所有責任，希望獲得大眾諒解。

恐怖攻擊發生後的隔天，許多民眾前往誠品南西門口送花致哀。然而，一位身穿印有UG字樣外套的男子特別引人注目，他手中拿著整袋UG飲料，連獻上的花束上也有品牌署名。經記者詢問，他表示是從UG過來的店家，在短短幾句對話中兩次提及自家飲料店名稱。這位男子正是知名手搖品牌UG老闆鄭凱隆。

手搖品牌UG送花和飲料都是LOGO哀悼，網轟廣告過頭。（圖／TVBS）

在這充滿哀傷的氛圍中，鄭凱隆的做法引發不少爭議。一位民眾認為，這看起來像在打廣告，如果只是要致意，可以用更好的方式表達。另一位民眾則表示，在這種情況下藉機行銷感覺很不好。此外，有人擔心擺放手搖飲會變質，造成清潔人員的困擾。

隔天，記者回到現場發現，有UG字樣的整袋飲料已經不在現場。雖然現場仍有許多民眾送花和飲料表達哀悼，包括其他人送的發粿、麵包和其他品牌手搖飲，但UG之所以遭到批評，是因為品牌標誌過於明顯，讓人難以忽視。

送飲料和花附Logo挨轟，UG致歉表達方式不當。（圖／TVBS）

面對社會輿論的批評，聯發國際董事長鄭凱隆親自出面召開記者會道歉。他哽咽表示那天晚上真的無法入睡，感到非常難過，只是想要做些什麼表達心意，但承認表達方式不當。鄭凱隆鞠躬致歉，表示願意深刻檢討自身判斷和行為，承擔所有責任，希望獲得大眾原諒，也為亡者送上最後祝福。

