哀悼放自家飲料「露品牌」挨轟！ 連鎖飲料店董事長致歉

台北車站及中山站周邊，19日發生一起隨機攻擊案，造成4死11傷的悲劇。一名連鎖手搖飲店董事長，前往獻花哀悼，卻在花束旁放上自家飲料 ，並露出品牌 ，疑似蹭流量的行為，被網友罵翻；今(21)日下午，他們也特別召開記者會，董事長哽咽表示自己行為不當，造成社會觀感不佳，希望大家能再給他們機會，並向大眾鞠躬道歉。

對著鏡頭深深一鞠躬，連鎖飲料店的董事長及總經理，今日下午召開記者會，就是因為，19日傍晚北捷及中山商圈，爆發隨機殺人案，不少人前往獻花哀悼，但連鎖飲料店董事長，不僅身穿品牌外套現身，還在花束旁放上自家飲料，疑似要蹭流量的行為，一曝光就被網友罵翻。

連鎖手搖飲董事長鄭凱隆說：「我的原意是想要前往致意跟表達哀悼，加上門市就剛好在旁邊，才會有將飲料帶到現場去的行為。」面對爭議親上火線，也透露攻擊案發當晚，自己看見新聞深受衝擊。

連鎖手搖飲董事長鄭凱隆說：「那一天晚上真的沒有辦法睡好，我真的很難過，我就想要做，我不知道我可以做什麼，我那一天晚上真的沒有睡。」

連鎖手搖飲董事長鄭凱隆說：「總之我就是這個行為做的就不對，對不起真的對不起，只是我真的很難過。」哽咽致歉但是否真心，外界打上問號，畢竟昨(20)日當天，董事長才在社群上，怒嗆記者偷拍自己送花，質疑這個行為是否合法，甚至鎖住貼文留言，引發眾怒。

連鎖手搖飲董事長鄭凱隆說：「鎖留言是因為太多太多的反應，我們很多來不及回。」爭議行為持續延燒，董事長道歉再道歉，期盼民怨止血盡快落幕。

連鎖手搖飲董事長鄭凱隆說：「我們再一次的向大眾道歉，希望網友可以諒解再給我們機會。」

