哀悼放飲料挨轟！ 連鎖飲料董事長鞠躬致歉落淚

台北車站及捷運中山站周邊，19日發生一起隨機殺人案，造成4死11傷的悲劇。一名連鎖手搖飲董事長前往獻花哀悼，卻在花束旁放上自家飲料，疑似打廣告的行為，被網友罵翻，今(21)日下午，他們也特別召開記者會，鞠躬道歉。

記者會上一度哽咽，董事長表示自己的不當行為，造成觀感不佳向大眾致歉，希望大家能再給他們機會。

