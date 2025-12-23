哀悼邦代海灘槍案受害者 以色列總統將訪澳洲

澳洲總理艾班尼斯(Anthony Albanese)今天(23日)表示，他已致電以色列總統赫佐格(Isaac Herzog)並提出訪澳邀請，獲得赫佐格點頭同意。此前兩名槍手14日在雪梨邦代海灘(Bondi Beach)的猶太光明節(Hanukkah)活動上發動攻擊，造成15人死亡，是澳洲近30年來最嚴重的大規模槍擊事件。

雪梨晨驅報(The Sydney Morning Herald)報導，兩國領導人在電話中表達對這起事件的震驚與悲痛。赫佐格表示，他將接受艾班尼斯的邀請訪問澳洲，以色列人的心「與澳洲猶太人同在」。

廣告 廣告

赫佐格並強調，澳洲必須採取一切法律措施來打擊反猶太主義、極端主義和恐怖主義。

在雪梨槍擊案發生後，以色列總理尼坦雅胡(Benjamin Netanyahu)隨即將矛頭對準澳洲工黨政府，指責他們未能遏制國內反猶太主義，從而導致槍擊案發生。

針對此次攻擊事件，澳洲聯邦政府正著手加強槍枝管制並收緊仇恨言論法，並將針對警方與情報單位的運作進行檢討。