哀慟！《摩登大聖》彼得格林傳噩耗 「倒臥自家公寓」享壽60歲

美國男星彼得格林（Peter Greene），因其在《摩登大聖》和《黑色追緝令》等經典電影中的出色演出而廣為人知，近日傳出噩耗，享壽60歲。

經紀人愛德華證實，彼得格林於當地時間12月13日下午3點25分被發現倒臥在紐約的自家公寓，當時已無生命跡象，隨即被宣告死亡。警方初步調查後表示，現場並無外力介入的跡象，已排除他殺的可能性，確切死因仍待法醫進一步確認。

愛德華在聲明中回憶起與彼得格林長達十年的合作關係，稱讚他是一位優秀的演員，彼得格林是一位完美主義者，對每一部作品都全力以赴，雖然有時在片場被形容為「難搞」又難相處，但這都是為了追求更好的表現。愛德華感性地表示，彼得格林不僅是他的合作夥伴，更是摯友，未來會非常懷念他。

彼得格林的演藝生涯非常豐富，參演近百部電影，除了《摩登大聖》，還包括《黑色追緝令》中飾演的連環殺手Zed等經典角色。他的離世，不僅讓影迷感到遺憾，也讓與他合作過的演員們深感痛心。據悉，他原定於明年1月與米基·洛克（Mickey Rourke）合作的驚悚片《Mascots》也因他的去世而受到影響。

