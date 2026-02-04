品保協會公布第2季合理團費 日賞櫻行程漲幅最高25%

每年3月到4月日本櫻花盛開季節，總是吸引許多遊客和當地居民前往一睹美麗的景緻，也有不少台灣民眾計畫清明連假或五一勞動節連假出國旅遊。品保協會公布今年4月到6月合理團費價格，日本九州、四國等5天旅遊，賞櫻旺季團費約3萬8000元到6萬多元；韓國首爾、釜山等4到7天旅遊則是1萬6000多到2萬9000多；美西線8天約7萬元到8萬元，加拿大10天約9萬元到13萬元；紐澳線9天到13天價格則是落在7萬到18萬元。

品保協會東北亞委員廖培沅說明，「除了台灣的機票一定會漲價以外，那日本的飯店，還有這個交通巴士也會漲價，所以說在櫻花季的時候會比平常這種團費多了15%到25%左右。」

也有不少旅客等不及打算春節過年就出國旅遊，不過卻傳出紐西蘭航空的客艙組員工將於2月12日凌晨零時起到2月13日晚間23時59分期間進行罷工，目前已知台北奧克蘭航線有2航班取消。

品保協會紐澳委員黃賢在指出，「現在旅行社做法是2月14日趕快找新的機位，經由香港或新加坡或馬來西亞，希望能找到團體機位讓旅客在農曆年期間可以順利的出發。」

品保協會表示，旅行社已啟動應變措施，也提醒民眾規劃旅遊時務必選擇合法旅行社，以確保相關權益。