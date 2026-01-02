品冠上海跨年寵粉滿滿 遇音響問題臨危不亂化解再唱

品冠2025年12月31日晚間攜《品冠哈囉 三十如一》巡迴演唱會於上海登場。（種子音樂提供）

「暖聲情歌王」品冠2025年12月31日在上海靜安體育中心體育館舉辦「品冠哈囉 三十如一」巡迴演唱會，此次跨年場不僅在內容上別具巧思，歌單編排、互動橋段到驚喜設計也誠意滿滿，也讓這場演出成為2025年末華語樂壇最具溫度的跨年演唱會之一。

不料品冠唱到經典歌曲〈哄我入睡〉時，現場音響出現短暫延遲，他臨危不亂，與樂手默契配合，仍以穩定深情的嗓音順利完成演出。追求完美的他並未就此作罷，特別在安可再次演唱該曲，現場歌迷紛紛揮舞螢光棒應援，宛如星海般點亮全場。他也特別選唱〈上海站〉與〈張愛玲〉兩首作品，作為這次的驚喜彩蛋。

品冠跨年夜與全場一同倒數，舞台大螢幕定格在「2026新年快樂」場面溫馨感人。（照片：種子音樂提供）

品冠首次舉辦個人跨年演唱會，演出中特別設計了驚喜跨年橋段。在〈不如我們今天見〉副歌時，品冠幽默表示：「現在快接近阿得雷德的跨年時間，我們可以先一起倒數，記得拍起來，等北京時間快到零點時再同步播放。」隨著全場倒數聲響起，舞台大螢幕同步切換倒數畫面，最終定格在「2026新年快樂」，場面溫馨感人。

跨年後，品冠也感性喊話：「謝謝你們願意來到這裡，陪彼此走到這一刻。如果今年有遺憾，就把它留在今天；如果有很多感謝，請好好放在心裡。我希望我們都能好好生活、好好愛人、好好珍惜自己，謝謝你們。」而工作滿檔的品冠，接下來也預計年中於台南舉辦演唱會。

