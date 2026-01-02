品冠上海跨年誠意滿滿 驚喜倒數迎接2026

品冠跨年夜在上海靜安體育中心舉辦《品冠哈囉 三十如一》巡迴演唱會。（圖／種子音樂提供）

「暖聲情歌王」品冠於2025年12月31日晚間在上海靜安體育中心舉辦《品冠哈囉 三十如一》巡迴演唱會，與萬名歌迷在溫暖歌聲中迎接2026年。品冠難得現場演唱〈上海站〉、〈張愛玲〉兩首歌曲，並即興清唱〈想見你〉，特別獻給上海歌迷滿。

上海是品冠舉辦個唱次數最多的城市，當晚演唱經典曲〈哄我入睡〉時雖遇音響延遲，品冠展現專業臨場反應穩定完成；追求完美的他更在安可時主動重唱，全場歌迷以星海螢光棒熱情回應，見證其三十年不變的音樂初心。

品冠今年中將在台南開唱。（圖／種子音樂提供）

演出中他幽默邀歌迷搶先與澳洲時間同步倒數，場面溫馨有趣。服裝也別具巧思，將「駿馬圖騰」與「東方明珠」元素穿上身，融入馬年祝福與在地情懷。跨年時刻，品冠感性致謝：「謝謝你們陪我走到這一刻。」並期許歌迷好好愛人、珍惜自己。此外，品冠也宣布今年中在台南開唱的好消息。

