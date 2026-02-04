品冠捲詐騙風波獲不起訴 首發聲：相信司法正義

品冠來台發展多年，情歌深受歌迷喜愛。（摘自臉書）

「情歌王子」品冠2024年遭醫師娘裘叡翎指控，涉嫌詐騙投資1740萬元；品冠也反控對方找黑衣人恐嚇，透過媒體惡意誹謗及違反個資法等。經台北地檢署調查，認定裘叡翎是聽別人建議決定投資，與品冠無關，品冠也無法證明裘女恐嚇、洩漏個資，給予雙方都不起訴處分。

品冠3日深夜發文表示，台北地檢署做出不起訴處分，可見裘女士指控他我向其遊說、招攬投資、並向部分媒體捕風捉影，影射他侵吞其投資款項等等，均屬不實、子虛烏有。他向一直支持他的歌迷致謝，「再次感謝一路走來相信我的歌迷與朋友們，這段時間讓大家擔心了。」

「請放心，為了捍衛自身清白，我一定會用盡全力。同時，我也相信清者自清，濁者自濁。」對此事件他也會再與律師商議是否提起再議，他表示：「相信司法正義最終必將實現。」

