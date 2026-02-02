品冠被控投資詐騙1740萬！反控醫師娘找黑衣人恐嚇 北檢通通不起訴

記者楊佩琪／台北報導

歌手品冠2024年間遭裘叡翎醫師娘夫妻提告涉嫌詐騙投資1740萬元，品冠也反控對方設鴻門宴，找多名黑衣人對他施壓，提告涉犯誹謗、恐嚇取財、違反個人資料保護法等。台北地檢署偵辦後，認雙方罪嫌不足，皆不起訴處分。

裘女指控，因丈夫曾幫品冠開刀，因而經常聚會。2018年間，在飯局上有友人推薦她投資中國「天津易樂有限公司」，品冠在旁也加入勸說，她因此答應，並匯款共1740萬元到品冠的銀行帳戶，說好再由品冠幫忙把錢匯到該公司指定帳戶。

沒想到不僅投資合約書沒拿到，自己也沒出現在股東名冊，氣炸對品冠提告假投資詐財，並向媒體爆料。對此，品冠曾透過律師，秀出股份配發書，上頭有裘女的名字，並強調當初是裘女自行決議參加投資，他和妻子都沒介入商議過程，沒有所謂勸說、媒介等情。

品冠並反控裘女的丈夫因違反競業條款遭人追討5000萬違約金，於2021年間設鴻門宴，邀他和妻子到其診所內，任由多名黑衣人對他施壓，要求他交付1740萬元，提告裘女涉犯恐嚇取財、誹謗、違反個人資料保護法等罪。

全案台北地檢署偵辦後，認品冠確實沒有參與所謂勸說、媒介裘女投資，雙方有金錢往來，但為單純民事借貸。另裘女向媒體爆料部分，為可受公評之事。至於品冠提供的錄音檔等，也無法證明裘女有教唆黑衣人討債。雙方提告皆罪嫌不足，給予不起訴處分。

