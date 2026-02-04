品冠遭控詐騙1740萬獲不起訴！深夜首發聲「清者自清」不排除再出手

記者徐珮華／綜合報導

品冠2024年間遭醫師娘裘叡翎提告涉嫌詐騙投資1740萬元，他則反控對方找來多名黑衣人施壓，提告涉犯誹謗、恐嚇取財、違反個人資料保護法等；台北地檢署偵辦後，認定雙方罪嫌不足，皆予不起訴處分。對此，品冠昨（3）日深夜透過社群平台發聲，強調針對裘女罪嫌獲不起訴處分部分，將考慮是否提起再議。

品冠遭控詐騙投資1740萬元，獲得不起訴處分。（圖／記者趙于瑩攝影）

品冠遭控涉嫌詐騙投資獲得不起訴處分，昨發文感謝歌迷一路以來的信任，並重申裘女相關指控皆屬不實、子虛烏有，「為了捍衛自身清白，我一定會用盡全力。同時，我也相信清者自清，濁者自濁。」不過對於裘女同樣獲得不起訴處分，品冠深感不滿，表明將收蒐集相關證據並與律師商議，評估是否提起再議，「相信司法正義最終必將實現。」

品冠深夜發聲，強調「清者自清，濁者自濁」。（圖／種子音樂提供）

回顧全案，裘女指稱友人於飯局向她推薦投資中國「天津易樂有限公司」，席間品冠亦加入勸說，她因此答應，並匯款1740萬元至品冠帳戶，由他協助轉匯至該公司指定帳戶。豈料，她事後不僅未取得投資合約書，名字也未列入股東名冊，氣炸爆料並對品冠提告假投資詐財；品冠則出示股份配發書，文件上載有裘女姓名，強調當初是裘女自行決議投資，他與妻子並無勸說或媒介行為，並反控裘女丈夫對他施壓，要求返還1740萬元。

台北地檢署偵辦後，認定品冠並未有勸說、媒介裘女投資行為，雙方金錢往來單純為民事借貸，裘女向媒體爆料內容則屬可受公評之事；至於品冠提供的錄音檔等證據，並不足以證明裘女有教唆黑衣人討債行為。最終裁定雙方提告均罪嫌不足，予以不起訴處分。

