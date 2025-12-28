品冠30年如一日 暖聲巡演掀回憶殺

「暖聲情歌王」品冠的「品冠哈囉三十如一」巡迴演唱會魅力無法擋！近期這股溫暖旋風席捲杭州、長沙等地，憑藉著標誌性的療癒嗓音勾起無數歌迷的回憶殺。最重要的跨年時刻，品冠也宣布將於12月31日前進上海，與廣大粉絲一同倒數，攜手邁向2026年。為了跨年盛會，他預告將準備平時罕見的「寶藏歌單」獻給歌迷，深情喊話：「要讓大家在迎接新年時，心裡是滿滿的、是被溫暖陪伴的。」

巡演之所以取名為「三十如一」，是為了紀念品冠出道30年的音樂旅程。走遍各大城市，最令他動容的始終是台下那一道道專注的眼神。品冠感性說：「有人跟著合唱，有人默默流淚，也有人在歌裡找到了自己的影子。這些無聲的共鳴，讓我每次唱完都更堅信，音樂真的能陪人走得很遠、很久。」他也分享在巡演過程中，曾遇到老粉絲帶著孩子現身，對他說：「你的歌陪我長大，現在換我的小孩陪我來聽你唱歌。」這份跨世代的傳承讓他深感窩心。

廣告 廣告

許願新年新作問世

回想起過往的跨年經歷，品冠坦言出道至今，跨年幾乎都在工作中度過。最令他難忘的莫過於2020年桃園跨年晚會，當時因受疫情影響，現場臨時改為不開放觀眾入場。在那晚僅有7度的低溫下，他對著空蕩蕩的場地賣力演唱，「風又大又冷，唱到第二首歌就開始流鼻涕、連臉都僵了。」那次「寂寞跨年」的奇特經驗，也讓他更珍惜能與歌迷面對面相聚的幸福。

即便工作行程滿檔，無法在跨年夜與家人團聚，品冠依然重視生活的溫度。他透露，家人非常體諒他的工作，通常會另找時間聚餐聊天，補辦一個「安靜版」的跨年。對他而言，全家人聚在一起吃飯，就是最棒的儀式感。展望2026年，品冠除了希望能保持對音樂的熱情與生活的從容，也許下心願：「新的一年，想把歌唱得更貼近人生，也期待有新作品與大家見面，希望大家都能平安健康，心裡始終保有溫柔與熱愛。」