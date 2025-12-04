品出新味道 移民署邀澎湖新住民輕鬆做康普茶

【記者 葉佳盈／澎湖 報導】移民署中區事務大隊澎湖縣服務站於12月3日在澎湖科技大學教學大樓，辦理「時尚健康飲品新趨勢-康普茶DIY」暨家庭教育及法令宣導方案。特別邀請國立澎湖科技大學觀光休閒系教授兼研發長白如玲擔任講師，帶領學員認識康普茶的來源、發酵方法與健康價值，透過手作提升新住民健康知能與自我照顧能力，強化日常健康應用技巧。

白如玲擁有深厚的餐旅與飲料調製專業背景，曾帶領學生參加「2024橘蘋巢自釀大賽」奪下新手組亞軍與實驗組季軍，並在「2025啤酒最大盃自釀大賽」獲得臺灣本土農產添加實驗組第三名，擁有豐富的研發與教學經驗。課程開場，白如玲以生動方式引領學員認識康普茶，從其起源與重要成分，包括茶多酚、有機酸、益生菌、糖類及多種消化酵素等，進而說明其營養價值與在國際市場中的發展。在進入實作前，白如玲逐步講解康普茶的製作流程，從材料準備、發酵步驟，到釀製過程中可能出現的外觀變化與瑕疵辨識。開始DIY實作環節時，學員依指導操作，觀察發酵變化並嘗試調整風味。透過本次課程，學員得以進一步熟悉康普茶的製作方式，並掌握它在日常生活中的應用技巧，為未來自製健康飲品增添更多可能性。

澎湖縣服務站站主任江謀源表示，康普茶具有多項有益健康的物質，適合做為家庭飲品的選項之一，透過本次課程，盼能讓新住民更理解健康飲品的運用，提升自信與能力。另外詐騙手法不斷推陳出新，提醒在臺外籍人士，謹慎保管個人證件與帳戶資料，切勿出售或借予他人使用，避免被不肖人士利用而觸法受罰。（照片記者葉佳盈翻拍）