品味南投攜手「全家」推中寮袋裝柑橘香甜上市！

圖▲品味南投攜手「全家」首推中寮袋裝柑橘香甜上市。

【記者張嘉誠／綜合報導】

南投縣政府農業品牌「品味南投」為推廣當季柑橘，攜手全家便利商店與玉美生技股份有限公司，共同推出袋裝柑橘，由興農供應中心栽培管理及技術指導，嚴選日照充足，氣候穩定的中寮產區栽培。11月19 日於全家便利商店中寮石龍店舉辦「『柑』甜出發・幸福全家」上市記者會，宣佈南投中寮柑橘自即日起於全台超過4,400家全家便利商店皆可購買嚐鮮，同時預告今年12月「中寮鄉柑橘節」即將登場，期待南投農產再創佳績。

圖▲許淑華縣長預告今年12月「中寮鄉柑橘節」即將登場。

活動現場特別邀請許淑華縣長與廣福國民小學共同參與，透過在地農民與學童們互動「柑橘哩柑摘」柑橘小遊戲，讓孩子學習分辨佛利蒙、珍珠柑、蜜柑等品種，了解家鄉特色與在地農業的重要性，並安排縣長與孩子們享用「南投福柑-佛利蒙」，一同品嚐中寮鄉柑橘的多汁鮮美。

許淑華縣長表示，中寮鄉擁有得天獨厚的氣候與地形條件，是南投縣重要的柑橘產區。縣府推動「品味南投」品牌以來，持續協助在地農產拓展行銷通路、提升品牌價值。此次與全家便利商店合作，將中寮柑橘導入全台全家便利商店店舖販售，讓更多消費者在日常生活中就能即時購得、輕鬆品嚐南投的甘甜好滋味。縣長同步預告，今年12月即將登場的「中寮鄉柑橘節」將串聯產地展售、市集體驗與親子活動，也邀請全台民眾親臨南投縣中寮鄉，一同感受產地的新鮮滋味。

圖▲南投縣許淑華縣長推薦中寮鄉柑橘的多汁鮮美。

南投縣政府農業處表示，中寮鄉柑橘品種多樣化，其產季約在每年11月至次年1月，此次與全家便利商店合作共同推出袋裝柑橘，其中柑橘種類包含佛利蒙、珍珠柑與蜜柑，將依產期輪番上陣，此次合作不僅展現縣府在品牌整合與市場行銷上的成果，更讓中寮鄉柑橘的好品質被全台看見，未來縣府將繼續積極推動「品味南投」農業品牌，持續輔導在地小農與農產業者提升品質、拓展市場通路，提升南投在地農產品對市場的競爭力。縣府也誠摯邀請全台民眾，把握柑橘產季走進全家便利商店，一同品嚐來自南投的自然美味！

更多資訊請洽品味南投粉絲專頁: https://www.facebook.com/p/%E5%93%81%E5%91%B3%E5%8D%97%E6%8A%95-61550493571275/?locale=zh_TW