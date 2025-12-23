▲品味原民風味下午茶，原百貨串聯原民文化、食農教育與在地咖啡體驗。（圖／記者蘇彩娥攝）

【互傳媒／記者 蘇彩娥／屏東 報導】為推廣原住民文化、山林生態與在地產業，位於屏東知名觀光景點-勝利星村康定街上的「屏東原百貨」，透過結合原民風味下午茶、園區文化導覽與青年品牌走讀體驗，帶領民眾從味覺、行走與交流中，深入認識原鄉文化如何走進城市日常。此次行程串聯園區內三個由青年世代經營的特色品牌「Pulima 原食」、「山模式」以及「Kelju 革路聚聚」，呈現山林、族群與產業交會而成的原式生活風景。

活動從原民風味下午茶展開，透過在地食材與原住民料理概念，讓參與者品味土地的滋味，也理解食物背後所承載的文化脈絡。隨後透過文化導覽走進原百貨園區，了解這條街區如何以「前店後廠」的概念，將原鄉的農作、生產與生活樣貌，轉譯為城市中可被理解、被消費、被認識的文化場域。

位於園區內的 「Pulima 原食」原住民餐酒館，是此次體驗的重要據點之一。Pulima 原食老闆賴昊偉為排灣族人，他分享，「Lima」在南島語系中是「手」的意思，而「Pulima」則是很多手的意思，象徵「手藝精細之人」，也正是餐廳命名的由來。他表示，原百貨並非自然形成的街區，而是一個經過完整規劃的文化場域，期待透過餐飲、選物與體驗，讓原住民產業與文化能被更多人看見。

原百貨自2021年起進行整體空間與品牌規劃，Pulima 原食 則於2023年1月承租現址，親自整理與重新裝潢後正式開幕。餐廳空間分為前後兩區，前區為主要用餐空間，後區則營造輕鬆氛圍，提供輕食、甜點與飲品。店內最引人注目的主燈，是由台灣女性原住民藝術家以樹皮創作而成，展現自然素材與手作溫度，也成為空間中的視覺亮點。

在經營理念上，Pulima 原食 從裝潢、燈具、禮盒設計到食材選用，皆盡量與屏東在地藝術家與創作者合作，實踐「平等共創」精神。茶品選用南投製作、屏東品牌的「二五八茶莊」，咖啡豆則來自屏東在地烘豆師，讓每一道飲品與餐點，都成為認識在地品牌與原鄉故事的入口。

餐點設計以義大利麵、燉飯與披薩為主軸，融合原住民元素與在地食材創作，並設有自家的「麵包實驗室」，所有烘焙品皆為手工製作。其中，以芋頭粉與糖炒製成、取代傳統糖料的「芋頭糖肉桂捲」，以及加入原住民香料馬告的「馬告奶油捲」，皆成為深受歡迎的特色甜點。前菜招牌「煙燻海鮮冷盤」則以花圈與琉璃珠為靈感，結合紅藜麥、白花椰菜米與堅果，呈現料理與藝術交融的美學精神。

Pulima 原食老闆賴昊偉坦言，自己並非餐飲科班出身，25歲後因轉換人生方向投入餐飲產業，透過不斷嘗試與自學，逐漸累積料理與烘焙經驗。他表示，選擇進駐原百貨，正是因為認同其文化理念，期盼透過餐飲，讓原住民的食材、藝術與生活方式自然融入城市日常。

園區內另一個亮點品牌「山模式」，由屏東縣森域產業勞動合作社理事主席鄭鴻耀創立。鄭鴻耀來自屏東來義鄉古樓部落，長年投入登山、走踏舊部落與遊程規劃。他表示，「山模式」不只是登山用品店，而是一個結合課程、走讀與實地體驗的山林學習平台，帶領參與者實際走進舊部落與山林，理解土地與文化的脈絡。

「山模式」的行程多以舊部落為核心，包含健行、舊部落走讀與攀樹體驗，強調需實際步行、深入山林的路線，讓參與者與土地產生真實連結。一般單日行程費用約為每人1,600元，基本出團人數以6人為單位，重視行程品質與安全。鄭鴻耀指出，今年2月正式進駐原百貨，看中的正是這裡作為原住民產業與文化能量匯聚點的潛力，未來也將持續推廣如浸水營古道、二峰圳等具代表性的部落路線。

而「KELJU革路聚聚」部落創生則是原百貨中另一處展現原鄉文化創意的共創空間。主理人 Auvini Savalru（李黃昱軒）表示，「KELJU」在排灣語中意指「來一起、大家一起」，空間以共創、共有與共享為核心精神，不只是展示在地選物的平台，更是一個匯集部落資訊、文化交流與生活美學的共享基地。

李黃昱軒來自五台山號茶部落，是魯凱族青年，擁有長期照護與社工背景。他分享，長照其實就是生活，除了身體照顧，更需要心理與文化支持。因此，他也在屏東原鄉推動專屬於原住民的長照品牌，並透過 KELJU革路聚聚，讓長者與青年參與商品製作與課程，創造文化輸出、社會參與與經濟參與的機會。

「我們把文化變得有形狀」李黃昱軒表示，透過文化踏查、手作課程、選物與商品開發，讓文化不只是被保存，而是被使用、被分享，成為當代生活的一部分。

透過 Pulima 原食的原民風味、山模式的山林行動，以及 KELJU革路聚聚的文化共創，屏東原百貨正逐步形塑出一條連結群山、族群與城市的文化路徑，讓更多人得以在日常生活中，親身體驗原住民文化的深度與美感。