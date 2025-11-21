品味台中獨特風土魅力 農業局攜燒烤業者推「醉美・燒肉」聯名

為推廣台中在地釀製之優質酒品，台中市政府農業局持續推動「TAICHUNG 醉美」系列活動。近年台中在地釀酒產業以本土農產為基礎，發展清酒、果酒與葡萄酒等多元品項，風味獨具並屢獲國際肯定，展現城市豐饒風土與產業能量。農業局攜手指標餐飲品牌屋馬餐飲集團，自( 20) 日起至明年 1 月 20 日於屋馬燒肉中港店辦理「TAICHUNG 醉美媒合企業聯名發表會」（如圖），透過餐酒搭配形式呈現台中城市風味，推動在地酒品走入日常、拓展多元消費場域。

農業局說明，活動期間規劃「醉美 TAICHUNG 專區」，展出霧峰初霧純米吟釀、后里樹生酒莊特級紅酒、石岡柑杯酒、大安芋燒酎及外埔仟百醇白葡萄酒等五款精選地酒，呈現從山城到海線的農產特色。屋馬燒肉亦同步推出「醉美佐餐酒限定菜單」，讓民眾在熟悉的餐桌場景中，體驗料理與地酒交織的城市風味，共同品味屬於台中的醇美風土魅力。

（喝酒不開車 開車不喝酒）