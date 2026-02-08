品味有故事的滋味！ 春節首選「新北農村好物」

石碇永安社區龜茶。(圖:新北市農業局提供)

新北市農業局七日表示，邀請民眾在春節期間品味結合在地文化與永續農業的好物，包括淡水的茶籽油、平溪的紅淡比蜜、石門的千歲米、三芝的洛神產品及石碇的龜茶，支持在地小農。

平溪的紅淡比蜜來自森氏紅淡比樹，色澤琥珀，口感酸甜，帶有花香；野蜂蜜則呈現山間百花的精華。石門的千歲米生長於陽明山火山岩梯田，富含花青素，保留天然風味。

淡水的茶籽油被稱為「液態黃金」，富含不飽和脂肪酸，適合冬季料理。三芝的洛神系列新產品「初戀米香」口感酥鬆，是優雅午茶的首選。石碇的龜茶品牌採用友善農法，推出文山包種茶、東方美人茶及蜜香紅茶，確保生態共存。

新北市政府農業局長諶錫輝表示，每一份新北農村好物，都蘊含著農友對土地的堅持與熱愛，更是對生態永續的支持。今年春節，讓我們用「新北農村好物」送出一份對台灣土地的關懷。春節期間歡迎大家走進新北農村，用行動力挺在地農業。