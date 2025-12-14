品味生活節駁二登場 手做課程、青年創意市集引人潮

南部中心／廖錦雄、莊舒婷 高雄市報導

第四屆品味生活節六日兩天在駁二熱鬧登場，今年活動以高雄山海共生為主軸，除了有手做課程，還有青年創意市集，吸引許多民眾到場同歡，而青年局長林楷軒也親自抵達現場，體驗瓶中山海創作。





青年局長林楷軒也到場同樂，完成生態瓶的創作。（圖／民視新聞）









大小朋友戴上手套，拿起鑷子，將土讓和綠色植物，依序放進瓶子中，擺出自己喜歡的模樣，完成屬於自己的生態瓶，青年局長林楷軒也到場，親手體驗瓶中山海創作。講師vs.高雄市青年局長林楷軒：「我們把它鋪在空的位置，空的。」在講師的帶領之下，細心裝飾玻璃生態瓶，感受柴山地質、植物與生態。高雄市青年局長林楷軒：「稍早我們做了一個生態的工作瓶，那這個工作瓶，就是結合了我們柴山的元素，把我們柴山的一些特有的植物，還有一些特別的土讓都放在我們生態瓶裡面。」接著換個地點，來解鎖獼猴相關知識。青年局長轉了扭蛋得到一支籤，高雄市青年局長林楷軒：「猴上身，靜心籤。」

今年品味生活節共有６４攤位，非常熱鬧。（圖／民視新聞）









第四屆品味生活節六日兩天在高雄駁二熱鬧登場，今年以高雄山海共生為主軸，不僅有相關手作課程，還規劃親子工作坊、青年創意市集等等，吸引許多民眾攜家帶眷來朝聖，青年局長林楷軒也在活動首日，進行市集巡禮，與攤商交流互動，拍照打卡。現場人員：「很好再一次喔。」高雄市青年局長林楷軒：「那這邊很多的店家，透過生活的這種巧思，把我們周邊看到的東西，都能再次在生活上重複使用，我們看到很多的攤位呢，有些是從綠島來的朋友，他們是教練，他們把平常蒐集到的，像這個廢玻璃，就能做出永續的手環。」為期兩天的品味生活節，市集部分共有64組品牌共同參與，工作坊也在首日，就吸引滿滿報名人潮，青年局邀請民眾把握機會到場，感受高雄山海與永續精神的多元樣貌。

