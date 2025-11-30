品味秋冬甜蜜滋味 台南鮮果嘉年華竹北登場

〔記者王姝琇／台南報導〕為推廣台南優質農產，南市府今日於竹北遠百舉辦「台南秋冬水果鮮果嘉年華」，現場琳瑯滿目的新鮮水果吸引民眾目光。台南市長黃偉哲更親自示範調製「秋冬水果茶」，用行動支持農民、推廣產地直送的甜蜜滋味。

活動現場，黃偉哲與遠東百貨副總經理陳佑任共同示範以洋香瓜、柑橘及火龍果調製的「秋冬水果茶」，色彩繽紛、香氣撲鼻，引來現場民眾搶拍。搭配多款台南直送水果試吃，不少消費者直呼新鮮甜美，現場試吃非常熱烈，氣氛歡樂。

廣告 廣告

黃偉哲表示，台南不只文化底蘊深厚，更是台灣重要的農業大城，一年四季皆能生產高品質水果，洋香瓜、芭樂、火龍果及柑橘都是秋冬代表，每口鮮甜都來自農民的用心與土地的滋養，不僅國人喜愛，甚至也外銷國外深受外國消費者肯定。

黃偉哲也提到，台南與新竹不僅都深具傳統歷史文化，也是台灣高科技產業最發達的地方之一，擁有最優質的消費市場，期望借重大型通路的力量，讓更多人享用到產地直送的台南水果。隨著年節將近，台南農特產也絕對是送禮的最佳選擇。

農業局長李芳林說，台南擁有台灣最豐富的農產類型，品質穩定、風味獨特，市府近年積極推動跨域合作，透過通路、企業與農民攜手，讓台南農產品能更快速、更穩定地供應全台。此次活動不只是行銷，更加注重城市與產地良性交流，也象徵地方與民間通路合作的新典範，透過多元媒合、市場推廣與品牌形塑，期望讓更多台南優質水果走進全台家庭的餐桌。

【看原文連結】

更多自由時報報導

獨家》又見濫倒廢棄物！插角山區農田遭倒滿廢瀝青 竟在里長家旁

警局長凌晨1點半測試服從度！15分局長嚇醒秒回 只有「她」睡到天亮才「收到」

蔣萬安挨批校慶遲到 害學童狂曬1小時 建安國小回應了

幕後》台男杜拜機場被捕 外交人員前線拆彈救援「背後卻中箭」

