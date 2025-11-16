品味臺東人情味！「漫漫山海・慢村臺東」展區溫暖又熱鬧



2025 臺灣國際食品展今日迎來最熱鬧的時刻，「漫漫山海・慢村臺東」展區自開展起便人潮湧動，現場瀰漫著茶香、果香、海味與米香，將臺東的山海氣息帶進南港展覽館。許多民眾遠遠看到 K715 攤位的山海視覺便停下腳步，繽紛流動的設計讓人彷彿走進一幅會呼吸的風景畫；加上攤商熱情招呼與不斷傳出的香氣，吸引大家靠近、品嚐、拍照並分享至社群平台，使展區從早到晚都保持愉悅熱度。

三大展區的魅力一波接一波引發驚喜。「漫漫山海」集結紅烏龍、蜂蜜、果乾、米食等多樣風土選品，讓城市民眾以味覺感受土地層次。「慢村臺東」則以扎根生活的美學設計，呈現農村的慢步調與土地的深度，許多消費者停在選品台前認真聆聽社區夥伴分享產品故事。「臺東好物」以扎實的在地品牌能量展現在地產業的專業與創新，從茶、咖啡到特色美食，都讓遊客越吃越想了解臺東。

其中最受矚目的 「漫漫山海 × 台東巡禮」禮盒，為本日活動亮點，以「旅途中與土地的自然相遇」為概念，三款以山海、農村與風土為靈感的主題組合，從包裝到風味皆展現臺東細緻的土地氣息，吸引大批民眾駐足詢問，讓展區洋溢著既熱鬧又溫暖的人情味。

「漫漫山海 × 台東巡禮」禮盒，人氣商品一次亮相！繽紛風土選品以茶香、果香與山海意象吸引民眾駐足。

無論是第一次認識臺東的城市旅人，或是熟悉東海岸節奏的老朋友，都在攤位裡找到屬於自己的「臺東記憶」。有民眾因為紅烏龍而特地來展區，也有人在試吃後直接揪親友一起來，更有人在聽完產地故事後眼睛一亮，表示下次要直接到臺東旅行、親自拜訪社區。隨著大家的分享、打卡與討論，臺東不僅走進展場，更透過人與人之間的互動，持續在城市裡擴散它的風味與故事。

亮眼的臺東展區吸引參觀者駐足停留，山海風味在展場中自然蔓延。

凡走到K715攤位的民眾，皆能順著臺東香氣，感受一場來自山海的熱情。感謝大家一同前來品味臺東的真誠與活力，將這份從土地湧出的溫度帶回家。