品味貢寮 小旅行+伴手禮出擊

新北市貢寮區段在地創生夥伴打造地域品牌，推出「品味貢寮－淡蘭山海小旅行及伴手禮」舉行發表會宣傳六款客製化小旅行。 （記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲∕新北報導

新北市府農業局輔導貢寮在地農業創生團隊成立「品味貢寮」地域品牌，一日舉行「品味貢寮─淡蘭山海小旅行及伴手禮」發表會，宣布「品味貢寮」一系列創新小旅行與在地伴手禮。除鎖定喜愛山海農遊的民眾，也邀大眾從新北、台北都會區出發，約一小時車程即可走進貢寮、走讀淡蘭古道，品嘗貢寮獨有的山珍海味，將地方故事與風土滋味一起帶回家。

農業局長諶錫輝指出，貢寮區一群不甘家鄉只是被「路過」的在地青農與創生團隊，為讓遊客真正認識貢寮的山海景觀與特色農漁產，攜手打造地域品牌「品味貢寮」。

新北市貢寮區段在地創生夥伴打造地域品牌，新推出的野餐組與各式伴手禮。 （記者吳瀛洲攝）

諶錫輝表示，今年「品味貢寮」在農業局輔導下，新推出六款客製化主題小旅行，包括在水梯田品嚐山海美食的「雞母嶺野餐日」、走讀百年山村與農事故事的「雞母嶺慢旅日」、結合自然教育的「雞母嶺攀樹體驗」、認識石花菜與海女文化的「澳底石花小旅行」、實踐食魚教育的「澳底食魚小旅行」，及介紹東北角山藥特色的「山藥體驗」路線。

「品味貢寮」也串聯在地品牌，推出野餐組、山藥米蛋糕、鵝仔菜麵包與以石花菜渣再利用、體現永續理念的山海手工皂等產品，更有醃漬小九孔、澳底透抽等鮮美海味。相關資訊可至「品味貢寮」官方網站查詢，或親至貢寮仁和路的「阿松商行」實體店面選購。