品德教育特色學校 公園國小推三好運動獲肯定

展現三好品德成果，公園國小獲一一四年教育部品德教育特色學校肯定。（教育局提供）

記者林雪娟∕台南報導

公園國小以校為本位的品德教育特色課程，榮獲教育部品德教育特色學校肯定。教育局表示，至今年已累計二十所學校獲獎，讓品德教育扎根校園。

教育局表示，台南市推動「品德教育領航計畫」，從教師增能至學生閱讀，藉由教師工作坊、浪浪語錄創意圖卡設計、結合布可星球的閱讀計畫和多樣性班級經營策略分享，融合學校發展具有特色的校訂品德教育，讓學生成為「品德人」。

獲獎的公園國小，在品德教育方面，以「說好話、做好事、存好心」三好運動為核心，建立完整品德教育體系。校長朱英男表示，學校以「公園兒童品學兼優 曲直向前」為願景，結合品德力、英語力、閱讀力、合作力、行動力等核心素養，透過三好兒童獎勵制度，培養品學兼優、具備全球移動力的未來人才。

另有文和實小、麻豆國小、立人國小、東區勝利國小、西門實小、東區大同國小、喜樹國小、南化國中、建興國中、後壁國中及南新國中等十一校獲得市級獎項肯定。