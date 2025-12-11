品德深耕 正向有愛!臺南市品德教育成效顯著 攜手學校創新推動友善校園

記者許旗成/台南報導

臺南市教育局致力營造友善校園環境，積極推動品德教育教案甄選、品德特色學校推動，讓品德教育融入學校課程，各校推動成果豐碩，推動「品德教育領航計畫」邁向第6年，持續攜手學校齊心締造友善校園環境，今年度共有12所品德教育特色學校，其中公園國小更獲得教育部品德教育特色學校的肯定。教育局今(11)日在新南國小舉辦114年品德教育特色學校、品德教育及正向管教範例徵選表揚暨分享大會，表揚獲獎學校，並分享學校成功經驗。

廣告 廣告



市長黃偉哲表示，優良品德是培育健全公民的關鍵基石，臺南市積極整合校內外資源，運用創新教學方法，將品德教育的核心價值向下扎根，從校園擴展至家庭與社會。同時，市府大力推廣正向管教，透過專業輔導策略，建立教師與學生間互信互重的良好關係，讓臺南的下一代在充滿愛與關懷的環境中茁壯成長。

教育局長鄭新輝指出，為有效降低校園衝突，防止校園事件發生，並營造友善校園環境，教育局持續與各校努力推動生命教育、法治教育，並於109年起積極推動「品德教育領航計畫」，突破傳統教條式教學模式，更結合布可星球的閱讀計畫、教師工作坊、創意圖卡設計以及融入品德教育的班級經營策略分享，引導學生從具體行動中實踐品德價值。

教育局表示，今（114）年度臺南市共有12所品德教育特色學校，其中公園國小更獲得教育部品德教育特色學校的肯定。品德教育與正向管教的徵選活動更是競爭激烈，其中44位優秀教師表現卓越，教案內可看到教師們的巧思，從運用SEL教學至根據生命教育理論設計創新教案、帶領全校凝聚共識，結合在地文化與產業並融入遊戲式做中學的理念，持續推出創新的教案模式，教師不僅是學生的楷模，更從自身做起，帶領學生從微小的改變開始，將同理與尊重等核心價值根植於校園，並進一步擴展至社會。

教育局表示，這些優秀教師的經驗分享，不僅展現了臺南市在品德教育上的創新與用心，更為營造友善校園環境樹立典範。教育局將持續支持各校推動品德教育，攜手打造充滿愛與關懷的學習環境。

