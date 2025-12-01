品格關懷學力領航 臺南慈中小六菁英盃登場
11月29日臺南慈濟中學迎來第十屆小六菁英盃學藝活動，感謝大臺南地區的學生、家長踴躍參與！秉持「感恩、尊重、愛」的核心精神，熱烈歡迎即將升上國一的小六學生加入慈中這個充滿溫度的大家庭。在全人教育理念下，以品格教育為學習基礎，透過靜思語教學、生活禮儀、服務學習等課程，引導孩子從日常培養同理心、責任感與良好行為習慣，奠定未來發展的重要軟實力。
姚智化校長分享，在升學成果上，本校國中部表現亮眼，會考成績逐年提升，展現扎實的學習力與自我管理能力，深受家長肯定，並積極推動 SEL（Social Emotional Learning, 社交情緒學習），從班級經營、課室互動到校園文化，全面培養學生的自我覺察、情緒管理、人際溝通與解決問題能力。透過情緒對話、議題討論、協作任務等模式，讓孩子在安全且有支持的環境中成長，能安心探索自我，建立正向自信。
為能讓來訪家長更清楚校園學習環境與多元特色，安排師長與學生志工進行校園導覽，體驗過程包括國文、英文、數學、社會、自然科、藝能科、圖書館等課程探索，其中展示最具人文特色的茶道課，一杯茶香讓人身心舒暢，並進一步了解本校志工活動與品格形塑，還有藝能科參訪，陳列了學生美術課的曠世巨作，以及生活科技課的創作成果、科學競賽作品，並介紹各式各樣別具特色的校隊與社團。
英文科外師Chris和Aydar介紹全英課程，沉浸式英語環境建構學生的聽力與理解力。英文教師琮瑄老師、宜珊老師詳細說明雙語教育，鞏固學生的語言國際移動力外，特別設計的「世界關懷行」課程，結合英文、社會、SDGs 永續發展目標，培養學生的關懷社會與同理品格，期許學生未來能成為有責任心的世界公民，善盡全球公民義務，並呈現學生們於世界關懷行課程的精緻手作書籤成果，讓家長們欣賞之餘，也投票給心目中理想的作品，給學生鼓勵。
自然科用星象儀教室的天文軟體(Mitaka)介紹今夜星空，辨識冬天星座，獵戶、金牛、雙子、小犬、大犬座，呈現日月地三球位置變化來介紹月相成因，模擬星球運行從地球到整個太陽系，甚至到達了銀河系，快速地穿越宇宙，彷彿體驗了一場時空之旅。
參與導覽活動的志工陳同學認真向家長介紹本校社團，有趣的社團像是生物研討社非常適合對科學有興趣的同學，社團中能進行各式各樣的實驗操作，為學習帶來更具體的理解。在AI Arduino 社，同學們跟著老師的腳步學習程式的設計到實作，不但培養邏輯思考，也能提升動手能力。飛盤校隊強調技巧、策略與默契，訓練過程不但有趣也頗具挑戰性；桌球和羽球社也很適合愛好運動的同學們一同參與。國際文化交流社是透過線上視訊的方式和外國學生互動，不但能實際練習外語，也能透過這種有趣的方式更認識不同的文化。
臺南慈中將持續以「品格為根、學力為翼、視野為路」為教育方向，陪伴每一位孩子從小六順利銜接國中生活，一起迎向幸福、安全、有溫度的國中生涯，開展更自信、更有能力、更具慈悲的未來旅程。
撰文／王聿寬、侯呈叡、陳寀玄；攝影／臺南慈中
其他人也在看
台男困阿布達比！韓國瑜幫救 蔡正元轟4字
[NOWnews今日新聞]一名來自雲林、參加16天旅行團的陳姓男子，24日清晨在杜拜阿布達比轉機時，遭全副武裝的警察攔下帶走後失聯，立委張嘉郡表示，在立法院長韓國瑜與她的要求下，外交部才請律師幫助國人...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
新／才剛控前妻「名媛界大S」脫產！夜店大亨夏天倫與女友遭砍雙雙送醫
知名夜店大亨夏天倫日前因與被稱為「名媛界大S」的前妻黃廉盈爆發財務糾紛，再度成為外界焦點，沒想到今天晚上18時許,與女友在民生東路三段一處大樓地下室遭不明人士設伏襲擊，2人受傷送醫，所幸均意識清楚。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
勞動基金10月大賺3千億元 新制勞退平均分紅上看4.3萬元
台股10月份驚驚漲，勞動基金運用局今（1）日公布10月最新勞動基金績效，單月賺進3,006億元，創單月新高；前10個月收益達8,595億元，收益率為12.46%，整體勞動基金規模為7兆5,646億元。其中，新制勞退基金賺5,589.1億元，若以目前參與收益分配的有效帳戶1,292萬戶計算，每位勞工平均帳面分紅增加至4.3萬元。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前
欠1萬修車費！17歲少年打工還債 遭惡煞砍到臟器外露
只因為一萬多塊就把人砍成這樣！深入追蹤這名17歲工讀生，曾三進三出這家店、生活狀態不穩定又很需要錢，他因為跟嫌犯借機車、有1萬多修車費，欠了兩個月都沒還，嫌犯一氣之下找7名同夥跑到美食商圈砍人，警方獲報後展開追緝，4小時後8人都落網，依殺人未遂罪移送法辦。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
亡兒最後傳訊！她淚崩「母困21樓沒人能幫」
[NOWnews今日新聞]香港大埔宏福苑26日發生大火，7棟大樓同時延燒，逾43小時才撲滅火勢，至少造成128人死亡。一名倖存的住戶淚崩回憶，72歲、行動不便的母親獨自被留在21樓，她在樓下不斷打電話...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
高雄海線大爆滿！萬人擠進赤崁海濱只為這場潮旅行
【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高雄市政府觀光局主辦之「2025 高雄海線潮旅行」昨（29）日在梓官赤崁海濱浪漫登台灣好報 ・ 22 小時前
國道摔出車是「跳車」！ 男被押找女友籌錢冒險逃
昨天國道 一名男子 竟然從轎車 摔落！警方證實，男子是自己跳車的，因為他和前女友，有債務糾紛， 前女友找人押著他，要到嘉義 找現任女友 籌錢，這名男子不想連累女友，因此 冒險跳車，不過這是跳車男子單方面的說法，警方還要找車上的其他人調查。 #國道#跳車#債務糾紛東森新聞影音 ・ 21 小時前
機車被偵測到「車牌異常」遭攔 警：你車牌註銷了啊
台中警方巡邏，發現一台機車，車牌已經遭到註銷，立刻攔下騎士，經員警盤查，騎車的陳姓男子竟然也不知道自己的車牌被註銷，後來發現是強制險沒有續保，警方當場開罰。 #車牌異常#強制險沒有續保#開罰東森新聞影音 ・ 21 小時前
香港宏福苑大火：死亡數字升至146人，警方指房間、樓梯、天台均找到遺體
警方表示，當中54個遺體有待辨認，受傷人數為79名，另有100個案無法追查，原因包括報案人聯絡不上，資料零碎及報案人未能提供更多資料等。BBC NEWS 中文 ・ 18 分鐘前
影/悚！桃園蘆竹工廠大火「電纜狂燃、巨量黑煙衝天」
桃園市蘆竹區今（30日）上午發生工廠大火，據警消的救援資訊，地點發生在龍安路二段上，上午7點10分左右獲報後，立即出動第三大隊大竹分隊人車趕往灌救，據了解現場燃燒電纜疑似為回收場，截至目前為止沒有發現有人受困，持續搶救中，巨量黑煙竄上高空的景況相當駭人，起火原因仍有待火勢撲滅後，由火調科進一步釐清。中天新聞網 ・ 1 天前
才控前妻「名媛界大S」脫產！夜店大亨夏天倫驚傳「手臂遭砍傷」送醫
社會中心／綜合報導在信義區打造夜店版圖、有「夜店大亨」之稱的夏天倫，日前因與被稱為「名媛界大S」的前妻黃廉盈爆發財務糾紛，再度成為外界焦點。沒想到今（30日）晚間又傳出意外事件，他與女友行經途中遭人持利器攻擊，手臂被劃傷後緊急送往醫院。至於整起案件的經過與動機，警方已介入調查，正進一步釐清相關細節。民視 ・ 15 小時前
港災難遇害者辨認組600人進駐宏福苑 陸開展高樓隱患排查
宏福苑大火死傷慘重，港警今（29日）上午派出600名災難遇害者辨認組（DVIU）人員進駐各棟大廈火場，以協助確認遺體身份及蒐證。而為避免憾事重演，大陸國務院安委會亦宣佈開展高層建築重大火災風險隱患排查整治行動。中天新聞網 ・ 1 天前
連署要求徹查香港大火 發起人隔天遭警帶走
[NOWnews今日新聞]香港大埔宏福苑26日發生大火，7棟大樓同時延燒，逾43小時才撲滅火勢，至少造成128人死亡，社會要求徹查聲浪不斷。一個自稱「大埔宏福苑火災關注組」在網路上發文，提出四大訴求並...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
男散步「口渴」竟偷喝40元紅茶 情緒失控槓警｜#鏡新聞
真的有這麼渴嗎？台北市北投區一名男子，昨天（11/28）晚間竟然闖進連鎖速食店，因為口渴，隨手拿起一杯紅茶喝，當下店員發現，急忙報警，沒想到警方到場，男子突然情緒失控，認為只是一杯紅茶，沒什麼大不了，甚至還躺在地上耍賴，不肯配合。鏡新聞 ・ 1 天前
潘迎紫親赴大埔宏福苑火災祈福法會 捻香悼念「願死者離苦得樂」
香港大埔宏福苑大火，目前共有128人死亡、數百人失聯，女星潘迎紫得知此事後，難過發文表示：「好心痛啊，忍不住眼淚奪眶而出」，昨(29日) 親自前往大埔宏福苑火災祈福法會，捻香弔唁所有罹難者。中時新聞網 ・ 1 天前
高雄某汽車保養廠昨凌晨大火爆炸聲不斷…「婦陳屍2樓」兒到場悲慟崩潰
高雄市大樹區昨（29）日凌晨發生火警！某汽車保養廠突然傳出爆炸聲，接著整個廠房迅速陷入火海，濃煙不斷竄出。消防人員到場後，花了近一小時終於控制火勢，不過進入清理火場時，卻驚見一名女性遺體，家屬接到通知到場時，情緒悲慟崩潰。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
感受近期諸事不順、業績不佳？民俗專家：敬請把握農曆10月12日
農曆10月12日，也就是國曆的12月1日就是被稱為「大聖爺」齊天大聖的生日，需要貴人、財運的朋友要好好地把握這一天，知名民俗大師廖大乙就說，只要在當天向大聖爺祝壽並誠心祈求，讓「恨鐵不成鋼」的日子可以否極泰來。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
獅潭鄉仙草花節 湧人潮
苗栗縣獅潭鄉的仙草花盛開，片片花海隨風搖曳，引人入勝。苗栗縣政府昨（廿九）日與獅潭鄉公所、鄉農會在大東勢花田舉辦仙草花節開幕活動，吸引無數遊客置身花海留下美麗倩影。縣長鍾東錦與花農們盛情邀約國人到獅潭賞花，並品嚐仙草和仙草創意風味料理。縣長鍾東錦、立委邱鎮軍、行政院中部辦公室副執行長李貴富、獅潭鄉長劉淑能、代表會主席林昌元、獅潭鄉農會理事長古明育等三巨頭上午一起為仙草花節活動揭幕，多個鄉鎮市長及地區議員也到場共襄盛舉，感受獅潭鄉紫色花海的浪漫饗宴。獅潭鄉長劉淑能指出，獅潭仙草花節從第一年的「一坵田」到現在已經超過一公頃，現在正值盛開，一整片的紫色花海，就像南法的普羅旺斯的薰衣草田一樣，相當浪漫，尤其花季期間大片的花海隨風搖曳，蜂、蝶飛舞，美不勝收。縣長鍾東錦指出，農業結合 ...台灣新生報 ・ 1 天前
宏福苑大火衝擊延燒！港男提4大訴求連署促徹查 竟遭國安處帶回問話
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導香港大埔宏福苑發生80年來最嚴重的大火後，社會要求全面調查的聲浪不斷升高。據《南華早報》報導，一名在網路發起連署、要...FTNN新聞網 ・ 1 天前
新竹城隍廟商圈「4砍1」 小吃店員工身中數刀重傷送醫
新竹市 / 綜合報導 最新消息!新竹市知名商圈城隍廟附近1間小吃店，昨(29)日晚上9點多發生一起群眾鬥毆事件。民眾報案，有人持刀械利器行凶，1名男子被砍成重傷，救護人員獲報到場時已經意識不清，初步了解是小吃店員工在外與人糾紛，對方4人闖入店內對男子猛砍數刀後逃逸，警方隨後逮捕1人，正循線追查砍人的嫌犯及2名同夥。 原始連結華視影音 ・ 1 天前