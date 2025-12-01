品格關懷學力領航 臺南慈中小六菁英盃登場

理化老師示範國中理化器材操作，提升科學探究力。

11月29日臺南慈濟中學迎來第十屆小六菁英盃學藝活動，感謝大臺南地區的學生、家長踴躍參與！秉持「感恩、尊重、愛」的核心精神，熱烈歡迎即將升上國一的小六學生加入慈中這個充滿溫度的大家庭。在全人教育理念下，以品格教育為學習基礎，透過靜思語教學、生活禮儀、服務學習等課程，引導孩子從日常培養同理心、責任感與良好行為習慣，奠定未來發展的重要軟實力。

數學科教師介紹本校的特色課程與教學模式，說明如何透過探究與應用活動提升學生的數學

姚智化校長分享，在升學成果上，本校國中部表現亮眼，會考成績逐年提升，展現扎實的學習力與自我管理能力，深受家長肯定，並積極推動 SEL（Social Emotional Learning, 社交情緒學習），從班級經營、課室互動到校園文化，全面培養學生的自我覺察、情緒管理、人際溝通與解決問題能力。透過情緒對話、議題討論、協作任務等模式，讓孩子在安全且有支持的環境中成長，能安心探索自我，建立正向自信。

(左圖)國一同學親自操作地理沙箱，生動介紹地形變化。(右圖)國文科展示詠花文學獎得獎作品，呈現學生深厚文學底蘊與細膩文字美感。

為能讓來訪家長更清楚校園學習環境與多元特色，安排師長與學生志工進行校園導覽，體驗過程包括國文、英文、數學、社會、自然科、藝能科、圖書館等課程探索，其中展示最具人文特色的茶道課，一杯茶香讓人身心舒暢，並進一步了解本校志工活動與品格形塑，還有藝能科參訪，陳列了學生美術課的曠世巨作，以及生活科技課的創作成果、科學競賽作品，並介紹各式各樣別具特色的校隊與社團。

茶道教室以學生淨水開場，人文室介紹本校志工活動與品格形塑，展現慈中重視禮儀與人文。

英文科外師Chris和Aydar介紹全英課程，沉浸式英語環境建構學生的聽力與理解力。英文教師琮瑄老師、宜珊老師詳細說明雙語教育，鞏固學生的語言國際移動力外，特別設計的「世界關懷行」課程，結合英文、社會、SDGs 永續發展目標，培養學生的關懷社會與同理品格，期許學生未來能成為有責任心的世界公民，善盡全球公民義務，並呈現學生們於世界關懷行課程的精緻手作書籤成果，讓家長們欣賞之餘，也投票給心目中理想的作品，給學生鼓勵。

英文科外師 Chris 與 Aydar 介紹沉浸式全英課程。

自然科用星象儀教室的天文軟體(Mitaka)介紹今夜星空，辨識冬天星座，獵戶、金牛、雙子、小犬、大犬座，呈現日月地三球位置變化來介紹月相成因，模擬星球運行從地球到整個太陽系，甚至到達了銀河系，快速地穿越宇宙，彷彿體驗了一場時空之旅。

自然科利用星象儀軟體呈現冬季星座與月相成因。

參與導覽活動的志工陳同學認真向家長介紹本校社團，有趣的社團像是生物研討社非常適合對科學有興趣的同學，社團中能進行各式各樣的實驗操作，為學習帶來更具體的理解。在AI Arduino 社，同學們跟著老師的腳步學習程式的設計到實作，不但培養邏輯思考，也能提升動手能力。飛盤校隊強調技巧、策略與默契，訓練過程不但有趣也頗具挑戰性；桌球和羽球社也很適合愛好運動的同學們一同參與。國際文化交流社是透過線上視訊的方式和外國學生互動，不但能實際練習外語，也能透過這種有趣的方式更認識不同的文化。

臺南慈中將持續以「品格為根、學力為翼、視野為路」為教育方向，陪伴每一位孩子從小六順利銜接國中生活，一起迎向幸福、安全、有溫度的國中生涯，開展更自信、更有能力、更具慈悲的未來旅程。

藝能科參訪展示學生美術課的精彩作品，以及生活科技課的創作成果與科學競賽優秀作品。

