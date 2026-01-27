品浩：K型經濟全球分歧加劇 具擔保性私募放款策略有看頭

品浩。資料照



固定收益領導品牌 PIMCO（品浩）聚焦固定收益市場。PIMCO 集團首席投資長艾達信（Dan Ivascyn）與投資組合經理人暨不動產與另類信用投資委員會成員的 Russell Gannaway 表示，在「K 型」經濟趨勢持續擴大，加上關稅與地緣政治不確定性持續的情況下，全球經濟仍展現出韌性，AI 驅動的資本支出，以及各國政策走向分歧，在信用循環後段的環境中，具擔保性的私募放款策略具備良好投資條件，包括資產抵押融資、不動產信用，以及結構完善的基礎建設債務。

PIMCO最新週期市場展望報告《機會疊加》。報告指出，在多重不確定因素交織的環境下，全球經濟展現出優於原先市場預期的韌性；AI 驅動的資本支出持續擴大，加上各國政策路徑日益分歧，正逐步形塑當前的投資環境。

PIMCO指出，儘管關稅壓力與地緣政治不確定性仍在，全球經濟成長整體表現仍優於先前預期。AI 相關投資、勞動生產力改善，以及具針對性的財政政策，在緩衝貿易摩擦影響的同時，也使家庭、企業與不同區域之間的經濟表現差異進一步擴大，呈現明顯的「K 型」經濟趨勢。

PIMCO 集團首席投資長艾達信（Dan Ivascyn）表示，這樣的宏觀環境，再次突顯高品質固定收益投資在投資組合中的關鍵角色。具吸引力的起始殖利率，為投資人提供了實質緩衝，也為投資報酬奠定了穩固的基礎。在各市場經濟與政策走向持續分歧的情況下，主動式固定收益投資，有助於在兼顧流動性與投資組合韌性的同時，掌握創造超額報酬的機會。

該報告亦指出，2026 年各國貨幣與財政政策的分歧情況，預期將進一步擴大。部分新興市場國家央行與英國央行，可能採取較為明顯的降息行動；加拿大與歐洲逐步接近中性利率水準；日本可能持續升息；而中國則預期將透過財政與貨幣政策同步調整，以支撐經濟表現。

艾達信補充表示，這些政策差異，將使各市場呈現不同的報酬潛力，也再次凸顯在全球多元分散布局，以及彈性配置存續期間的重要性。即使債券市場已經歷2025年的強勁表現，主要已開發市場政府債券的殖利率水準仍處於過去數年的區間範圍內。這強化了PIMCO的觀點，即具吸引力的固定收益投資報酬，並不需要仰賴整體利率出現大幅下行。

在私募信貸市場方面，Russell Gannaway 指出，目前私募信貸市場仍呈現景氣循環週期後段的特徵，使投資標的選擇顯得格外重要。週期市場展望報告亦提到，部分借款人已開始要求調整貸款條件，或延後支付現金利息，顯示在放款標準相對寬鬆的領域，壓力正逐步浮現。

Gannaway表示，特別聚焦於具備良好結構設計，且有明確擔保品支撐的放款領域，這有助於提升投資回報的韌性。預期資產抵押融資、不動產信用，以及結構完善的基礎建設放款表現將相對出色，因具備較完善的保護機制，且基礎現金流可視性較高。

PIMCO最新週期市場展望報告指出，相較之下，這類具擔保品的信用領域，較有能力因應借款人與產業間的差異化表現；反觀在利差偏緊、過去承銷條件相對寬鬆的背景下，品質較低的企業信貸則較脆弱。由下而上的信用分析研究尤為關鍵。市場出現的高度分歧，也再次凸顯審慎選擇投資標的，以及聚焦結構強度的重要性。

